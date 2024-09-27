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中華電信新董總人事出爐 交通部改派董事、簡志誠接董座

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導
中華電信高層異動，由執行副總經理兼網路技術分公司總經理簡志誠，接任現任董事長郭水義的董事席次，執行副總經理兼資安長林榮賜，接任現任總經理林昭陽的董事席次。圖／中華電信提供
中華電信高層異動，由執行副總經理兼網路技術分公司總經理簡志誠，接任現任董事長郭水義的董事席次，執行副總經理兼資安長林榮賜，接任現任總經理林昭陽的董事席次。圖／中華電信提供

中華電信（2412）27日公告，交通部改派董事法人代表，由中華電信執行副總經理兼網路技術分公司總經理簡志誠，接任現任董事長郭水義的董事席次，中華電信執行副總經理兼資安長林榮賜，接任現任總經理林昭陽的董事席次。

據了解，下周一中華電信將召開臨時董事會，選任董事長及確定總經理人事案，將由簡志誠接任董事長職務，林榮賜接任總經理，下午進行交接典禮。

台灣電信產業今年進入新三雄時代，中華電信也以新董、總團隊，帶領中華電信，擘畫新局。

中華電信 交通部 董事長

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