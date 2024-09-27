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獨／華碩總裁曾鏘聲即將退休 施崇棠內部信曝光

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
華碩董事長施崇棠。聯合報系資料照
華碩董事長施崇棠。聯合報系資料照

PC品牌大廠華碩（2357）27日宣布總裁曾鏘聲將於11月退休，消息震撼業界，本報獨家取得華碩內部信，華碩董事長施崇棠在信中指出，曾鏘聲（Jonathan）過去對華碩的品牌、文化及開放平台事業群的巨獅策略做出重大貢獻。從源頭建構華碩的核心業務團隊與國際品牌行銷的完整體系。

施崇棠在華碩集團內部信中指出，曾鏘聲宣布將於11月退休，管理範疇將由華碩副董事長徐世昌承接，請與我一同向曾總裁致上最誠摯的感謝與祝福。

施崇棠指出，過去二十六年來， Jonathan對華碩的品牌、文化及開放平台事業群的巨獅策略做出重大貢獻。

施崇棠認為，因為我的請託，Jonathan從源頭建構華碩的核心業務團隊與國際品牌行銷的完整體系，並堅持先建立精彩創新、完美品質的品牌定位，再累積品牌價值與銷售業績，紮實的擴展出全球160多個業務與服務據點，讓華碩成為台灣最具價值國際品牌。

施崇棠指出，在公司遭遇資源與管理能量的配置瓶頸時，也由Jonathan獨自領導開放平台事業群以及後續成立的AIOT事業群，將主機板的巨獅策略發揮到淋漓盡致，並成功達到其他BU的銀豹策略與小金獅策略，成為公司營運的中流砥柱。

施崇棠說，更重要的是Jonathan在形塑公司文化的貢獻，Jonathan是華碩五德「謙、誠、勤、敏、勇」與Ray Dalio「嚴格的愛」的最佳典範，貫徹華碩「崇本務實」的文化，全力主張「去虛務實」，對公司文化造成深遠影響。

施崇棠表示，我的內心充滿著感激與不捨，祝福Jonathan下一階段的生涯規畫，能夠非常有意義、非常圓滿！

施崇棠 華碩 董事長

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