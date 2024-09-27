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華碩高層異動！集團總裁曾鏘聲11月退休 副董座徐世昌接管理範疇
華碩電腦集團總裁曾鏘聲宣布將於11月退休，管理範疇由華碩副董事長徐世昌承接，華碩同仁今日舉辦溫馨茶會向曾總裁致上感謝與祝福。
華碩董事長施崇棠表示，「曾鏘聲總裁對華碩的品牌、文化及開放平台事業群的巨獅策略做出重大貢獻，我的內心中充滿著感激與不捨，祝福Jonathan下一階段的生涯規畫，能夠非常有意義、非常圓滿！」
華碩集團總裁曾鏘聲今日表示，「最感謝的是同仁們相互的真誠與互信，過去二十六年一起追尋無與倫比，讓華碩精采創新、完美品質的定位，贏得客戶的信任與推崇。AI新世代即將來臨，華碩已在多項軟硬體應用與場景深入布局，以徐世昌先生的睿智洞見與前瞻策略，必將帶領團隊開創新局，再造巔峰。」
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