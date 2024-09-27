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91APP 推出「91APP RMN3.0」 進軍台灣數位廣告市場

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

行銷科技競爭激烈，電商全通路SaaS軟體服務公司91APP*-KY（6741）（91APP）宣布，正式推出「91APP RMN3.0」服務，是目前台灣數位廣告市場中，首家提供一站式零售AI「RMN3.0」的服務商，也代表91APP正式進軍台灣數位廣告市場。

「91APP RMN3.0」以91APP獨家開發零售AI「jooii」，融合零售電商OMO場景及跨域不同類型標籤，以去識別化方式，透過第一方與第三方多元數據運算，打通品牌全漏斗行銷，剖析人群喜好與刻劃標籤輪廓，一站式讓全媒體全通路可自動精準投放廣告、自動生成洞察分析等，零售AI為電商經營與數位行銷助攻，不僅可進行大規模個人化廣告，促進高效轉換與購物體驗；且零售AI不斷生成、迭代、累積優化洞察與數據循環，促進配對精準度，可持續校對投放策略。

91APP董事長何英圻表示，隨著D2C持續向上，91APP不斷深化電子商務與數位行銷在D2C市場發展。91APP具零售電商發展的核心優勢，在零售AI、技術力與創新力加乘下，發展出RMN3.0，進軍數位廣告市場，協助客戶掌握新動能，將帶來新一代精準零售媒體廣告紅利，促進經營效益。

AI APP 數位廣告

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