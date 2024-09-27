台積電北美子公司總經理異動 Sajiv Dalal上任10月生效
台積電（2330）27日公告，重要子公司TSMC North America公告其總經理異動，原因為職務調整。新任者為台積電北美子公司執行副總Sajiv Dalal升任，新任生效日期113年10月1日。
台積電公告，新任者Sajiv Dalal。簡歷：106年2月至110年12月(2017年2月~2021年12月)：台積電北美子公司資深副總經理。111年1月至113年9月(2022年1月~2024年9月)：台積電北美子公司執行副總經理。
台積電公告，舊任者姓名David Keller。簡歷：106年6月至107年12月為台積電北美子公司總經理。108年1月至113年9月任台積電北美子公司執行長暨總經理。
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