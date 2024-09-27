台積電10月26日運動會 張忠謀夫婦攜手出席期待見老友
台積電（2330）預訂10月26日舉辦運動會，台積電創辦人張忠謀夫婦受邀，台積電慈善基金會董事長張淑芬今日出席活動指出，將和先生攜手出席，並期待見老友。
媒體詢問關於和創辦人一同受邀台積電運動會議題，張淑芬提到，「我們會去運動會。到那時候有什麼活動我們很自然都會融入進去。」
張淑芬也說，「我們都會期待那個當下，因為大家一年不見，所以那時候有一些老朋友大家見面都很開心。」
台積電去年運動會是新冠疫情後睽違三年恢復舉辦，當時台積電創辦人張忠謀也現身，他特別強調是「自己人」，和太太張淑芬一起參加，他並鼓勵員工多運動。
至於今年台積電預計10月26日舉辦運動會，台積電董事長暨總裁魏哲家將首度以新身分挑大梁，今年度運動會也力邀創辦人張忠謀夫婦出席。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言