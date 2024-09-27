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台積電10月26日運動會 張忠謀夫婦攜手出席期待見老友

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導

台積電（2330）預訂10月26日舉辦運動會，台積電創辦人張忠謀夫婦受邀，台積電慈善基金會董事長張淑芬今日出席活動指出，將和先生攜手出席，並期待見老友。

媒體詢問關於和創辦人一同受邀台積電運動會議題，張淑芬提到，「我們會去運動會。到那時候有什麼活動我們很自然都會融入進去。」

張淑芬也說，「我們都會期待那個當下，因為大家一年不見，所以那時候有一些老朋友大家見面都很開心。」

台積電去年運動會是新冠疫情後睽違三年恢復舉辦，當時台積電創辦人張忠謀也現身，他特別強調是「自己人」，和太太張淑芬一起參加，他並鼓勵員工多運動。

至於今年台積電預計10月26日舉辦運動會，台積電董事長暨總裁魏哲家將首度以新身分挑大梁，今年度運動會也力邀創辦人張忠謀夫婦出席。

台積電 張淑芬 運動

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