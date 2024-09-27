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蕭美琴：運用AI力量讓百工百業均衡發展 共享經濟果實

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

副總統蕭美琴27日指出，AI帶來機會也帶來挑戰，用「革命」來形容AI時代也不為過，但在革命當中是成是敗，取決於我們是否能夠跟上時代。

蕭美琴上午出席「2024台灣人工智慧年會開幕式」致詞時提到，今天非常高興參加「2024台灣人工智慧年會開幕式」，相信透過這項活動，我們能協同政產學研各界的智慧與資源，運用人工智慧的力量，讓台灣未來的發展繼續走在正確軌道上。

蕭美琴提到，在賴總統率領的政府團隊共同努力下，「AI產業化及產業AI化」已經不是口號，而是每天都落實在工作及生活當中。她幾週前曾來中央研究院和高中生就台灣與世界議題進行座談；今天則是與AI相關領域人才，共同討論提升台灣AI產業發展及未來趨勢等議題，這兩個活動可以說是跨時代及跨專業的時空交會。

蕭美琴指出，台灣人工智慧學校從2018年成立到現在已將近7年，在台灣北中南各地重要的產業聚落，陸續設立據點開辦課程，培育AI技術人才，提升企業接軌科技的能力。此外，該校也與相關政府部門開設專班、講座課程，協助公務體系提升AI能量。

蕭美琴表示，AI帶來機會也帶來挑戰，透過大家分工合作、持續向前，吸取新知識，妥善運用AI等新工具，我們才能克服挑戰。用「革命」來形容AI時代也不為過，但在革命當中是成是敗，取決於我們是否能夠跟上時代。

蕭美琴說，賴總統常提到國家整體經濟發展策略，其中非常重要的幾個元素包含均衡發展及包容成長。國際上對臺灣非常肯定也非常看好的尖端產業，包含ICT產業及先進製程等領域，但是臺灣不只有ICT產業，臺灣的百工百業都需要均衡發展，同時也要確保經濟成長的果實，可以讓每一個國人共享。

蕭美琴提到，她擔任副總統以來參訪許多產業，也了解產業面臨缺工、人才不足等問題。未來，我們可以透過AI或新科技，解決缺工等問題，並持續培育人才。她也感謝民間企業投入很多心力，為台灣整體均衡發展及包容成長挹注活水。

最後，蕭美琴再次感謝大家共同的努力，造就台灣在科技的成果，也讓台灣的科技發展不斷前進，期盼台灣人工智慧學校持續扮演培育臺灣AI人才的重要角色，並祝福活動圓滿成功。

AI 人工智慧 蕭美琴

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