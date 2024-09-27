童子賢：台灣需建構具足夠防禦力的主權 AI

和碩（4938）董事長童子賢27日表示，台灣必須要建構一個具有足夠防禦力的主權AI，不須侵略或攻擊人家，但也不願意接受他人的侵略。

童子賢27日出席2024台灣人工智慧年會，以「AI驅動的革命：台灣產業的機遇」發表主題演講，提及「主權AI」議題，他指出，主權AI意即具備自主、自決的能力，來做AI基礎建設與使用AI，不受控於其他個體或國家。

童子賢並以「台灣是否有主權社群軟體」來強調主權AI的概念，他指出，AI回覆提問時，會帶有不同的主觀價值觀、文化、政治或社會學等傾向，若希望AI運作時，思考方向能符合主流價值或文化特質，台灣就需要掌控自己的主權AI。

童子賢認為，台灣目前在主流社群軟體上不具備主動性，公家機關或私人單位都在用LINE，而資料庫都放在日本或韓國，要如何確保資訊安全是個問題，應謹慎思考政府機構或企業資訊保密問題。