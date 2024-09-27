台灣杉二號支援巴士盲區檢測系統 加強用路人安全

為表彰各界運用國研院的研發服務平台做出頂尖科研成果，國研院今天舉辦頒獎典禮，獲得特優者為台大團隊的建築結構制震技術研究；獲優等的中央研究院團隊借助台灣杉二號AI超級電腦，開發即時多任務電腦視覺分析系統，應用於巴士盲區檢測，加強用路人安全。

國研院是國科會轄下的財團法人，國研院旗下的7個研究中心除建置國內大學難以單獨購置的貴重軟硬體設施外，更搭配各種專業的研發服務平台，協助學研界。

今天典禮中，揭曉今年「研發服務平台亮點成果獎」特優獎由台灣大學土木工程學系講座教授蔡克銓的研究團隊獲得，抱走獎金新台幣30萬元，其研究成果為「建築結構制震技術研究」，所使用的研發服務平台則是國家地震工程研究中心的「地震模擬實驗研究平台」。

蔡克銓團隊先是聯合不同國家的大型結構實驗室，以網際網路同步分工，進行同一橋梁、3個不同橋橔的抗震行為實驗研究；後更完成世界首創實尺寸含減震結構「挫屈束制支撐」（buckling restrained brace,BRB）的兩層構架雙向擬動態試驗，驗證新型BRB的接合板在受到雙向地震力作用下的穩定性。

國研院表示，團隊先進的網路實驗技術與規模最大的結構抗震實驗，在國內外學術期刊發表研究成果、申請多項專利，吸引數十位來自美、日的專家學者親自參訪，並持續派遣研究生來台實習，推動國際學術交流，大幅提升台灣在國際學術界的地位。

此外，獲得優等獎的團隊有4支，分別由清華大學電機工程學系特聘教授徐碩鴻、台灣大學醫學院藥理學科暨研究所副教授魏子堂、中央研究院資訊科學研究所特聘研究員兼所長廖弘源，以及台灣大學工程科學及海洋工程學系教授薛文証獲得。

其中，國研院表示，廖弘源團隊使用國家高速網路與計算中心的「台灣杉二號AI超級電腦」，開發全世界最快、最準的即時多任務電腦視覺分析系統MTYOLO。

國研院指出，此成果目前已協助業界用於社會服務系統，包含中興巴士盲區檢測系統可以加強用路人安全，以及義隆電子交通分析系統暨智慧號誌控制系統可以紓解車流量並減少行車碳排；開源碼也被用於開發道路瑕疵檢測系統及警察值勤安全服勤裝置。

同時，今天獲得佳作獎的4支團隊，分別是陽明交通大學電子研究所助理教授連德軒團隊；台灣大學醫學院基因體暨蛋白體醫學研究所助理教授許書睿團隊；中央大學光電科學與工程學系教授王智明團隊；台灣大學電機工程學系教授李宏毅團隊。