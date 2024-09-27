遠傳5G專網 助遠東新打造「5G智能工業遠距安防應用」

遠傳電信（4904）近年積極發展5G專網，並落地在智慧製造、智慧醫療等應用場域，遠傳近期助攻遠東新世紀，打造的「5G智能工業遠距安防應用」，並整合AI辨識技術，打造新的工程智能化應用。

數位發展部數位產業署27日舉辦「The P5G Innovators成果發表會」，邀請國內5G專網應用成熟具豐碩成果的解方專家，聚焦AI遇上5G專網所帶動的產業變革進行式，數位產業署副署長陳慧敏、遠傳企業暨國際事業群副總經理李鑑政出席。

遠傳表示，攜手遠東新世紀於現場展示共同打造的「5G智能工業遠距安防應用」，以遠傳5G企業專網結合移動式「AI取像車」和「智慧安全帽」實現遠距監工，提高承攬作業效率並降低工安風險。同時搭配工業級視覺應用平台，整合AI視覺辨識模型，為工廠智能化帶來新契機。

李鑑政指出，製造業目前普遍面臨人員缺口嚴重、用人成本提升，再加上廠區幅員廣大、管理困難等痛點，以人機協作並利用AI輔助監工成為業者當務之急。此次與遠東新世紀（1402）的合作，由遠傳協助於n79頻段建置跨室內、室外場域的5G企業專網，提升OT數據傳輸可靠度。結合AI辨識減少工安事件，並優化人力調度、節省成本，實現精實管理與透明化管理，從網路、設備、應用、工作型態和管理模式等五大維度帶來全面向創新。

遠傳與遠東新世紀合作，已經在新竹新埔化纖總廠以及桃園觀音化纖一廠，導入「5G智能工業遠距安防應用」，透過移動式「AI取像車」取代人力監工，補足固定式CCTV的不足，結合遠傳5G企業專網即時傳輸高清影像，進行影像監控和AI輔助影像辨識，包含安全護具偵測、電子圍籬、動火作業、人流計數、人員異常（如倒地）等。當發現違規或異常時，系統將主動通報告警，管理單位可與現場即時雙向溝通，避免危險行為與工安意外。

遠傳表示，雙方更合作開發創新的「智慧安全帽」，整合環境與心律感測、邊緣運算設備、通訊與警示裝置、直播鏡頭等功能，透過遠傳5G即時傳輸安全帽偵測數據及直播影像。作業人員或承包商配戴安全帽即可傳遞環境與人員身體狀況，有異常時可即時語音對話，並可透過鏡頭監控現場、手動拍照存證，記錄稽核項目並傳遞至系統中。「智慧安全帽」可廣泛運用於多種情境，包含巡檢作業、即時監控、定位紀錄等，強化工安並完善紀錄保存。

此外，遠傳表示，以5G企業專網協助多家傳產企業轉型升級，包括與宏遠（1460）興業合作打造儲位狀況AI智能識別、無人搬運拖車及叉車、全自動派車運輸系統，實現「廠區智能物流AGV系統」；與廣運機械（6125）合作「產線巡檢AMR」與「MR組裝協作」，改善傳統人工巡檢費時耗力、組裝仰賴老師傅經驗造成技術斷層，同時結合5G傳送3D設計圖資與AI比對，提高正確率；此外也與台灣畜產合作導入5G企業專網於產線AR巡檢、廠區AR導覽，及掌握產線溫溼度數據、完備生產履歷，實現「智慧食安應用」。