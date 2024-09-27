台灣AI年會登場 童子賢：台灣需建構具防禦力的主權AI
和碩聯合科技董事長童子賢，上午應邀出席「2024 台灣人工智慧年會 」，以「AI驅動革命台灣產業的機會」為題專題演講。童子賢表示，AI重新喚起了世界的注意，進入了的新時代，而驅動AI進步的力量，是大數據、演算法及強大的算力。他認為台灣科技AI硬體產業優越，還保有未來10年優勢，他也指出發展AI需要強大晶片算力與電力，需強大基礎設施支持。
童子賢舉例指出，Google醫用生成式AI準確率高達92.6%，與臨床醫師相當，其成果也登上Nature期刊。先前網路曾經浸潤我們的生活與工作，從社群、購物、影音娛樂影響我們日常；而AI也將會浸潤、滲透所有數位領域。
童子賢提醒，主權AI象徵「有自主、自決的能力」，代表該國家具備自主、自決能力來使用AI，不受控於其他國家，但台灣目前在主流社群軟體上並不具備主動性，因此應謹慎思考政府機構、公司的保密問題，以及潛在風險。AI強大的運算能力，童子賢以電影「捍衛戰士：獨行俠」的比喻，認為將是主角Maverick登場的時刻了？
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