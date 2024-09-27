蘋果新機傳銷售雜音 童子賢：大家不要太焦慮

對於市場傳出蘋果新機銷售不如預期，和碩（4938）董事長童子賢27日表示，基於職業道德，不能在公開場合評論客戶銷售與個別品牌客戶產品，但還是勸大家不要太焦慮，他認為，市場有時候會對一至三個月的銷售情況做太細膩的評估。

童子賢27日出席2024台灣人工智慧年會，以「AI驅動的革命：台灣產業的機遇」發表主題演講，受訪時談及電價調漲、蘋果新機銷售情況等議題。

童子賢看好AI持續帶動換機效應，他指出，從華碩（2357）、宏碁（2353）來看，筆電銷售情況都比年初時預估還好，可見AI在PC領域有所發酵，帶動換機效應，而手機方面，仍有機會透過AI功能加持，推升消費者換機意願。

電價費率審議會預計9月底召開，外界關注電價調漲議題，童子賢表示，電是產業跟民生的基礎，當然希望台灣電力能穩定、高品質，又經濟實惠，但台灣電價確實比日本、韓國或新加坡便宜，調整電價應該是基於台電目前仍處於虧損的狀態。