童子賢：台灣需建構具足夠防禦力的主權AI 不被他國侵略

和碩董事長童子賢今日以「AI-Driven Revolution: Opportunities for Taiwan's Industries」為題進行演講，探討AI所帶來的新潮流、新挑戰、新機會，提醒人們要明白：台灣若想維持繁榮，必須創造條件將自己留在創新領先群。童並示警：台灣應建構一個具足夠防禦力的主權AI，不需要侵略或攻擊人家，但也不接受他人或他國的侵略。

「2024年TaiwanAIAcademy台灣人工智慧年會」今起在南港中央研究院舉行，由財團法人台灣人工智慧學校基金會主辦。童子賢今日在演講中深入剖析AI技術在製造業、科技產業等領域帶來的革命性變化。他重新回顧台灣過去的進出口、外匯數據及未來競爭力關鍵，強調台灣過去的外銷跟進出口，都來自香蕉、鳳梨、蔗糖、成衣、聖誕燈賺取外匯。

童子賢回憶自己小時候看到的景觀，都是摘鳳梨、種甘蔗，以及家庭手工業，「產業必須滿足國民所需、民之所欲」，產業蓬勃發展才能帶動經濟繁榮、政府稅收、國家富強。但時移世易，如今外銷關鍵、各國爭搶的，是台積電先進製程晶片，去年科技產品出口占總比重達55％，近幾年進出口仍然暢旺，今年台灣半導體產值還上修，將首次突破台幣5兆元大關，達到5.2兆元。

童子賢反問：下一個關鍵是什麼、未來財富的關鍵是什麼？他回答：是電動車、AI、晶片、糧食。

童子賢提醒，主權AI象徵「有自主、自決的能力」，代表該國家具備自主、自決能力來使用AI，不受控於其他國家，但台灣目前在主流社群軟體上並不具備主動性，因此應謹慎思考政府機構、公司的保密問題，以及潛在風險。

他解釋，AI運作時，其回覆帶有主觀文化、觀念、政治、社會學上傾向，若「台灣希望AI運作時，其思考方向能符合我們的主流價值和文化特質，就必須掌握AI主權」。

「台灣正在開發TAIDE（台灣本土AI引擎）與台灣主權AI，就是為了掌握AI自主權」童子賢說，「台灣應該建構具備主動防禦力的主權AI，防止AI主權流失。你不去侵略人家，但也不接受其他文化的侵略，現在用LINE，你的資料都放在東京或首爾，怎麼確認你的資料是安全的？這對國家是沒有保障的！」

2024年Taiwan AI Academy今年主題為「百工百業用AI」。主辦單位指出，希望探討如何透過AI技術推動台灣各產業的數位轉型與創新升級。