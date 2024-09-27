快訊

飛往廈門…黃紹庭發3點聲明「未潛逃、未浮報助理費」 盼司法還諸清白

新婚才半年 日28歲歌手「酸欠少女」驚傳身亡！

公立大專校院寄存名額創新高 偏鄉、冷門科系燒起 他曝：校長最痛決定

童子賢：台灣需建構具足夠防禦力的主權AI 不被他國侵略

聯合報／ 記者鍾張涵／即時報導
和碩董事長童子賢今日指出，主權AI象徵「有自主、自決的能力」，代表該國家具備自主、自決能力來使用AI，不受控於其他國家，但台灣目前在主流社群軟體上並不具備主動性，因此應謹慎思考政府機構、公司的保密問題，以及潛在風險。記者鍾張涵／攝影
和碩董事長童子賢今日指出，主權AI象徵「有自主、自決的能力」，代表該國家具備自主、自決能力來使用AI，不受控於其他國家，但台灣目前在主流社群軟體上並不具備主動性，因此應謹慎思考政府機構、公司的保密問題，以及潛在風險。記者鍾張涵／攝影

和碩董事長童子賢今日以「AI-Driven Revolution: Opportunities for Taiwan's Industries」為題進行演講，探討AI所帶來的新潮流、新挑戰、新機會，提醒人們要明白：台灣若想維持繁榮，必須創造條件將自己留在創新領先群。童並示警：台灣應建構一個具足夠防禦力的主權AI，不需要侵略或攻擊人家，但也不接受他人或他國的侵略。

「2024年TaiwanAIAcademy台灣人工智慧年會」今起在南港中央研究院舉行，由財團法人台灣人工智慧學校基金會主辦。童子賢今日在演講中深入剖析AI技術在製造業、科技產業等領域帶來的革命性變化。他重新回顧台灣過去的進出口、外匯數據及未來競爭力關鍵，強調台灣過去的外銷跟進出口，都來自香蕉、鳳梨、蔗糖、成衣、聖誕燈賺取外匯。

童子賢回憶自己小時候看到的景觀，都是摘鳳梨、種甘蔗，以及家庭手工業，「產業必須滿足國民所需、民之所欲」，產業蓬勃發展才能帶動經濟繁榮、政府稅收、國家富強。但時移世易，如今外銷關鍵、各國爭搶的，是台積電先進製程晶片，去年科技產品出口占總比重達55％，近幾年進出口仍然暢旺，今年台灣半導體產值還上修，將首次突破台幣5兆元大關，達到5.2兆元。

童子賢反問：下一個關鍵是什麼、未來財富的關鍵是什麼？他回答：是電動車、AI、晶片、糧食。

童子賢提醒，主權AI象徵「有自主、自決的能力」，代表該國家具備自主、自決能力來使用AI，不受控於其他國家，但台灣目前在主流社群軟體上並不具備主動性，因此應謹慎思考政府機構、公司的保密問題，以及潛在風險。

他解釋，AI運作時，其回覆帶有主觀文化、觀念、政治、社會學上傾向，若「台灣希望AI運作時，其思考方向能符合我們的主流價值和文化特質，就必須掌握AI主權」。

「台灣正在開發TAIDE（台灣本土AI引擎）與台灣主權AI，就是為了掌握AI自主權」童子賢說，「台灣應該建構具備主動防禦力的主權AI，防止AI主權流失。你不去侵略人家，但也不接受其他文化的侵略，現在用LINE，你的資料都放在東京或首爾，怎麼確認你的資料是安全的？這對國家是沒有保障的！」

2024年Taiwan AI Academy今年主題為「百工百業用AI」。主辦單位指出，希望探討如何透過AI技術推動台灣各產業的數位轉型與創新升級。

AI 童子賢

延伸閱讀

台灣AI年會今登場 魏啟林：百工百業用AI 讓台灣成為AI傳播者

談輝達遭反壟斷調查 童子賢：目前為止不認為AI產業有壟斷嫌疑

童子賢：電力成本即國家成本 綠電不外銷就是內耗！

「研究碳權不能光喊口號」 童子賢：電子五哥早就布局

相關新聞

童子賢：台灣需建構具足夠防禦力的主權AI 不被他國侵略

和碩董事長童子賢今日以「AI-Driven Revolution: Opportunities for Taiwan's...

蘋果新機傳銷售雜音 童子賢：大家不要太焦慮

對於市場傳出蘋果新機銷售不如預期，和碩（4938）董事長童子賢27日表示，基於職業道德，不能在公開場合評論客戶銷售與個別...

台灣AI年會今開幕 蕭美琴：能否跟上時代決定成敗

「2024 台灣人工智慧年會」上午開幕，此次年會匯聚來自政府、企業與學術界的領袖與專家，分享AI技術在各行各業的應用與未...

台積電第3季單季每股獲利 法人估逾11元創高

台積電（2330）近期股價重返千元俱樂部，法人並分別預估，台積電今年第3季單季每股獲利法人估逾11元將挑戰創高，第4季有...

蕭美琴找「速成班」趕進度：AI寫的講稿我要花更多時間改

副總統蕭美琴今日在「2024年Taiwan AI Academy台灣人工智慧年會」開幕式上致詞，她開玩笑地說，受邀參加開...

台灣AI年會今登場 魏啟林：百工百業用AI 讓台灣成為AI傳播者

「2024年TaiwanAIAcademy台灣人工智慧年會」今起在南港中央研究院舉行，這場由財團法人台灣人工智慧學校基金...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。