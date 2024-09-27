聯發科技、台大合作 用AI優化校園服務
聯發科技近期將生成式AI（人工智慧）服務平台MediaTek DaVinci贈與給台灣大學，合作開發多種校園服務，包括串聯知識庫、優化行政、AI助教等，打造智慧校園。
台大今天發布新聞稿，聯發科技捐贈的AI平台，具備高整合度、高擴展性的特色，將於「行政優化」、「教學創新」和「研究創新」3大領域，進行各種學校專屬語言模型的訓練、資料整合分析等工作，提升作業效率。
舉例來說，台大規劃整合大型語言模型，協助教師備課，打造AI助教提升教學效率。另外，也將串接各單位的網頁或相關知識庫，將AI智能服務整合虛擬圖書館員，讓使用者可以即時、有效率地獲得所需的資訊及解答。
台大也希望透過這次的合作，提供師生共同加入AI創新的場域與機會，提升台灣AI學術研究與創新的效率和深度。未來將運用生成式AI，打造完善的智慧校園，提供師生全新的服務。
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