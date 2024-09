台灣AI年會今登場 魏啟林：百工百業用AI 讓台灣成為AI傳播者

「2024年TaiwanAIAcademy台灣人工智慧年會」今起在南港中央研究院舉行,這場由財團法人台灣人工智慧學校基金會主辦的年度盛事,今年主題為「百工百業用AI」,主辦單位指出,希望探討如何透過AI技術推動台灣各產業的數位轉型與創新升級。此次年會匯聚來自政府、企業與學術界的領袖與專家,分享AI技術在各行各業的應用與未來發展藍圖。

台灣人工智慧學校基金會副董事長魏啟林主持開幕式,副總統蕭美琴親臨現場致詞。魏啟林指出,今年的主題定位為百工百業用AI,有許多國際企業如美國高通、英特爾、安謀等科技代表來分享全球AI最新趨勢,也有本土企業如玉山銀行、中國電信、遠傳、英業達、鴻海等企業分享成功案例。

魏啟林說,去年年會主題為「生成式AI發展」,當時政府期許台灣傳產業能創新發展、提升競爭力,提升台灣成為AI島。今年希望持續匯聚產官學界,促成AI在台積極發展,讓台灣成為AI傳播者與推動尖兵。

今日和碩董事長童子賢將演講「AI-Driven Revolution: Opportunities for Taiwan's Industries」,深入剖析AI技術在製造業、科技產業等領域帶來的革命性變化,並分享和碩如何在AI浪潮中率先實現數位轉型,透過智能化製造提升生產效率與競爭力。魏啟林解釋,童子賢的演講聚焦台灣產業如何把握AI技術帶來的機遇,進一步強化全球供應鏈中的領先地位。

外貿協會董事長黃志芳則將以「AI and the Changes of the Century」為題發表第二場Keynote演講,並從國際貿易與經濟的視角,探討AI如何重新塑造全球產業鏈,並強調台灣企業應該如何應對這些變遷與挑戰。他分析AI技術對於全球經濟格局的深遠影響,並呼籲台灣產業透過AI創新來掌握未來的市場機會。

今年年會的陳昇緯紀念講座,由英業達數位長陳維超發表主題演講「Delivering Trust in the AI Era」,陳維超將探討隨著AI技術的快速推進,如何建立並維持公眾對AI的信任,成為每一個技術開發者與使用者都必須面對的挑戰,AI不僅應該具備技術上的卓越能力,還必須在數據隱私、透明度、公平性和倫理等方面取得社會信任,這樣AI技術才能在各領域真正實現其潛力。

為期兩天的2024台灣人工智慧年會包含2天議程、3場Keynote、1場主題論壇,1個工作坊,以及55位講者發表的專題討論,涵蓋智慧轉型、產業應用、平台服務、深度技術等領域,另藉由實作工作坊與議題討論會,推動百工百業AI應用。