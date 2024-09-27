台積電先進封裝廠進駐 嘉科園區擬擴建公開徵求意見中

台積電因應AI晶片需求旺盛，在嘉科園區興建2座CoWoS先進封裝廠，日夜趕工中，為因應高科技廠商產業布局需求，國家科學及技術委員會南部科學園區管理局啟動嘉科園區擴建評估，12日在官網公布擴建案資訊，為期1個月，徵求民眾意見；縣府及在地太保市公所都表達歡迎，太保市長鄭淑分希望做好環評及交通，避免衝擊地方環境。

南科管理局說，為落實「人工智慧島」願景，台灣需維持半導體產業在AI晶片研發製造關鍵戰略地位，國科會將在半導體等高科技產業基礎上，促成AI產業化、產業AI化，讓科園區達到產業及區域均衡發展，達成「創新經濟、均衡台灣、包容成長」政策目標。

2022年行政院核定設嘉科園區，公共工程施工中，提供廠商同步建廠，規畫引進「精準健康」、「智慧載具」、「智慧農業」及「新興科技」等重點產業，並有台積電2座CoWoS先進封裝廠房。為因應高科技廠商儲備產業用地，辦理嘉科園區周邊擴建可行性評估。

擴建產業定位：將以高速寬頻網路 (B5G、6G)、人工智慧、資安科技、異質封裝、淨零及量子等新興科技為主要產業核心。擴建園區鄰近高鐵站，結合園區、在地產業基礎及周邊高鐵特定區、縣治特區，達到「園市合一」，完善整體生活機能，吸引高科技產業和人才進駐。

南科管理局表示，計畫範圍將配合產業需求，框定合適範圍及面積，進行擴建計畫與開發作業；用地向台糖租地。擴建計畫開發後將容納更多就業人口，因應新增交通需求，將協調交通部與縣府檢討，強化與高鐵站交通接駁，優化鄰近交通路網，如台18線、台37線及縣道168線等，確保整體路網、大眾運輸系統及停車供給能有效支援。