美超微遭調查 法人：無礙鴻海、廣達等供應鏈

Super Micro（美超微，SMCI）26日股價下跌約13%，主要因市場傳出美國司法部開始調查其會計違規等疑慮，而法人機構指出，此並不影響輝達（NVIDIA）的AI需求，也不會影響鴻海、廣達等供應鏈。

國內大型法人機構指出，SMCI先前於8月底宣布延遲10-K報告，原規定是於15天內、約9月17日上傳財報，然SMCI並未上傳，因此收到遲交通知。依照美國證期會（SEC）規定，SMCI必須於收到通知的60天內，補交10-K報告或對那斯達克提交計畫說明延遲因素，此表示SMCI在11月1日的財報公告前，皆在10-K報告的上傳時間範圍內。雖SMCI的後續10-K報告將不會有數字更動，然市場預期，公司屢次被通知延遲繳交財報，對於SMCI的市場評價將有所影響。

此外，SMCI即使被司法部調查，不會影響輝達AI需求，目前全球客戶需求強勁，且客戶擴增至企業端及主權AI，下游ODM目前仍是主要數個供應商，包含鴻海（2317）、廣達（2382）、緯創（3231）、緯穎（6669）、英業達（2356）、技嘉（2376）等，若後續相關事件影響，將僅為ODM間的份額變動，持續看好輝達明年營運維持高成長。

分析師指出，以全球同業觀察，投資人可能偏向營運穩定度高的台廠，與SMCI客戶重疊性高的技嘉可能相對受惠，短期而言，技嘉第3季營收在數AI客戶同步貢獻下，預估有望創下歷史新高。