蘋果AI應用將上線 拚iPhone 16逆轉勝

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導

蘋果iPhone 16系列上市後銷售看衰雜音不斷，外界認為，主因蘋果殺手級AI應用Apple Intelligence還沒準備好，消費者感受不到新機軟體應用威力，影響買氣。隨Apple Intelligence將於10月陸續報到，買氣有望增溫，讓iPhone 16「逆轉勝」。

蘋果將在10月推出Apple Intelligence「測試版」，一開始僅有美式英語版本。12月再擴展至澳洲、加拿大、紐西蘭、南非和英國的本地化英語。至於要支援中文、法文、日文與西班牙文，需要等到2025年。

深水資產管理公司（Deepwater Asset Management）合夥人蒙斯特說，「過去，我們可以從一、兩個月銷售數據判斷iPhone表現，就像看電影首映票房推斷整體票房一樣。但這次不一樣，基本上，這次需要一段時間才能累積動能」。

Apple iPhone 蘋果

延伸閱讀

卡友注意！ 台新銀率先採用Apple Pay感應加卡功能 輕碰手機就能綁定

愛國電影「一生交給黨」票房慘收285萬 網酸：1億黨員都沒看？

蘋果AirPods切入助聽器市場 掀起市場震撼彈

用iPhone一律開除！陸建設公司：沒有什麼為什麼 鼓勵換國產

相關新聞

大摩：i16新機等待時間透露需求不夠熱 供應鏈恐遭砍單

摩根士丹利證券最新報告指出，蘋果iPhone 16系列新機上周五（20日）開賣後，果粉等待新機出貨時間是五年來最短，透露...

Meta最新AR眼鏡 Orion後年量產

臉書母公司發表旗下首款擴增實境（ＡＲ）智慧眼鏡原型機Orion，主打「解放你的雙手」，靠說話和感應就能執行指令，堪稱「地...

美打擊陸面板 首波受惠台廠...彩晶意外上榜

大陸面板廠進入美方封鎖雷達區，國防用LCD面板將是首發，由於與美國軍方做生意都屬高度機密，目前台灣面板廠當中，僅彩晶曾公...

蘋果AI應用將上線 拚iPhone 16逆轉勝

蘋果iPhone 16系列上市後銷售看衰雜音不斷，外界認為，主因蘋果殺手級AI應用Apple Intelligence還...

上詮吃補 CPO技術跨步

台積電開發矽光子邁大步，上詮是目前檯面上台積電唯一光通訊夥伴，預料也將跟隨台積電時程，加速推進矽光子相關布局，在共同封裝...

美光HBM火紅 今明年產品都已售罄 照亮權王

美國記憶體大廠美光25日盤後公布上季財報與本季財測均優於華爾街預期，並看旺AI快速發展對高頻寬記憶體（HBM）需求強勁，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。