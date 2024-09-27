蘋果AI應用將上線 拚iPhone 16逆轉勝

蘋果iPhone 16系列上市後銷售看衰雜音不斷，外界認為，主因蘋果殺手級AI應用Apple Intelligence還沒準備好，消費者感受不到新機軟體應用威力，影響買氣。隨Apple Intelligence將於10月陸續報到，買氣有望增溫，讓iPhone 16「逆轉勝」。

蘋果將在10月推出Apple Intelligence「測試版」，一開始僅有美式英語版本。12月再擴展至澳洲、加拿大、紐西蘭、南非和英國的本地化英語。至於要支援中文、法文、日文與西班牙文，需要等到2025年。

深水資產管理公司（Deepwater Asset Management）合夥人蒙斯特說，「過去，我們可以從一、兩個月銷售數據判斷iPhone表現，就像看電影首映票房推斷整體票房一樣。但這次不一樣，基本上，這次需要一段時間才能累積動能」。