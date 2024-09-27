美打擊陸面板 首波受惠台廠...彩晶意外上榜

大陸面板廠進入美方封鎖雷達區，國防用LCD面板將是首發，由於與美國軍方做生意都屬高度機密，目前台灣面板廠當中，僅彩晶（6116）曾公開宣布拿下美國軍用面板訂單，並已拿下軍用高門檻認證，專做中小尺寸面板生意的彩晶意外成為檯面上第一波有望拿下轉單的台灣面板廠。

業界人士指出，各國政府針對軍工品在零部件的採購流程上均有嚴謹規範，美國亦然，且軍工品市場屬特殊利基且小眾市場，較消費性電子產品的利潤高，惟量體相對偏小。若後續美方禁令擴大至消費性產品用LCD面板，影響層面更大。

Omdia顯示部門資深研究總監謝勤益則透露，面板雙虎原就與京東方和天馬併列國防供應鏈四大廠商，若建議案被採納，將對台廠有正面效應。

謝勤益表示，LCD面板在國防領域普遍用在吉普車、戰車、戰鬥機等上的面板顯示器；公路、鐵路運輸相關的應用也是國防工業的一部分；另外，戰場上用的電腦（特殊規格需要堅固耐用，不怕摔，甚至不怕子彈打）、軍事用的，包括無人機操作用的螢幕等。這都是台廠與大陸東京方、天馬競爭激烈的市場。所以一旦禁用，的確會有影響。

謝勤益說，美國從台灣採購國防用品及國防用面板已行之有年，以群創供應量最大，友達居次（現在是由達擎出貨），只有一座TFT-LCD廠的彩晶也有。