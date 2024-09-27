大摩：i16新機等待時間透露需求不夠熱 供應鏈恐遭砍單

摩根士丹利證券最新報告指出，蘋果iPhone 16系列新機上周五（20日）開賣後，果粉等待新機出貨時間是五年來最短，透露需求不如前幾代產品，供應鏈面臨遭砍單機率高達五成。

iPhone 16系列供應商包括晶圓代工廠台積電（2330）、鏡頭廠大立光、組裝廠鴻海、和碩等。法人認為，新機銷售恐吹寒風，相關協力廠全面戒備。

遭點名的台廠向來不評論單一客戶與訂單動態。惟廠商私下「有話要說」，不具名的蘋果供應鏈高層直言，從新機訂購至到貨時間長短來預測砍單，可能會失準。

iPhone 16系列銷售傳雜音

首先，過去幾年新冠疫情導致供應鏈大亂，新機等待時間比較長，例如鴻海鄭州廠之前因爆發疫情，導致無法出貨或延後出貨，現在疫情已過，供應鏈恢復正常，等待時間自然縮短。

第二，為降低缺工因素干擾，組裝廠都提升自動化程度，出貨速度加快，這也縮短等待時間。

另一不具名零組件業者透露，目前iPhone 16系列都正常出貨，還不到砍單的時間，要等到10月下旬至11月，才會知道出貨量是否調整。

然而，大摩卻直接點名iPhone 16系列為iPhone 12系列以來人氣最不熱絡的蘋果新機。科技網站AppleInsider引述大摩報告指出，平均而言，最高階iPhone 16 Pro Max從訂購至到貨需時25.5天，低於去年的43.5天；iPhone 16 Pro是18.5天，低於去年的32.5天；入門款iPhone 16為九天，低於去年的14天；iPhone 16 Plus為7.9天，去年需13.9天。

大摩直言：「綜合所有獲得的iPhone到貨時間數據，iPhone 16從預購至到貨時間目前平均為14天，是過去五年以來所有iPhone系列中最短，大約與iPhone 12系列相當。」

大摩總結認為，蘋果砍供應訂單機率超過50%，但也提醒，要根據產品剛推出時的到貨時間預測需求，有其侷限。到貨時間常取決於蘋果從未透露的庫存量，到貨時間縮短未必代表iPhone 16不受歡迎，也可能是因為生產充足。