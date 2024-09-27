科技戰延燒…美打擊陸面板 雙虎迎轉單

美中科技戰火延燒，外電報導，美眾議院「美國與中共戰略競爭特別委員會」主席穆萊納爾（John Moolenaar）24日致信國防部長奧斯丁（Lloyd Austin），稱大陸補貼的LCD和OLED（有機發光二極體）企業京東方科技和天馬微電子，對美國經濟和國家安全構成日益嚴重的威脅，建議納入國防產品的禁止採購名單。

美方日前重拳狂打大陸車電後，如今再以國家安全為由，要將面板納入白宮封鎖北京的雷達警戒區，鎖定京東方、天馬等兩家大陸重量級面板廠，「面板去中化」態勢一觸即發，友達（2409）、群創、彩晶等台灣面板廠可望迎轉單。

面板進入白宮封鎖北京雷達

業界指出，大陸面板廠掌握全球逾七成市占，是目前陸企在全球資通訊關鍵零組件當中，最具話語權的領域，在陸企殺價搶單、大量開出產能競爭下，韓、日大廠均已退出LCD面板生產，僅剩台灣友達、群創、彩晶等廠商苦撐。

這次美方鎖定的陸企中，京東方為全球LCD面板龍頭，遭美方盯上後，勢必引發業界恐慌，更不敢貿然使用陸製面板，台灣面板廠有望迎來轉單。

自由亞洲電台報導，雖然LCD和OLED是電視機和類似設備中常見的技術，但穆萊納爾強調這些技術在武器系統中的關鍵作用，並指出京東方和天馬透過國家補貼累積了全球顯示器市場的大量市占，給美軍帶來了供應鏈風險。

此外，穆萊納爾還揭露了京東方和天馬透過母公司與人民解放軍的深厚關係，並參與了大陸的軍民融合區。

穆萊納爾指出，天馬公司被美國國務院認定為中國航空工業集團公司（AVIC）的子公司。京東方最初成立於1993年，是一家軍事和國防供應商，它至少被整合為解放軍的次級承包商；它的許多客戶都是已知的解放軍供應商。

穆萊納爾要求五角大樓，將京東方和天馬作為大陸軍工企業，列入美國國防部黑名單。