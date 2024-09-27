Meta新一代VR頭盔 下月開賣
Meta於25日發表旗下首款擴增實境（AR）智慧眼鏡原型機「Orion」之際，也推出最新虛擬實境（VR）頭戴裝置Quest 3S，預計10月15日開賣。Quest 3S零售價299美元（約新台9,600元）起，比上一代499美元（約新台幣1.6萬元）低，被視為要與蘋果2月推出的Vision Pro頭戴裝置競爭。
Meta表示，Quest 3S相較於上一代，主要改變在於頭戴式裝置的設計、菲涅爾透鏡（Fresnel lenses）以及略微縮小的視野，不僅體驗升級，價格也可望促進MR體驗更加普及。
Quest 3S也將在台灣販售，惟售價為319.99美元（約新台幣10,178元）起，即日起開放預購，10月15日出貨。
Meta強調，未來目標不僅是遊戲平台，而是打造下一代「運算」平台。
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