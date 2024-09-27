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Meta首款AR眼鏡「Orion」堪稱地表最強裝置 黃仁勳按讚

經濟日報／ 編譯黃淑玲、記者黃晶琳／綜合報導
Meta發表旗下首款AR智慧眼鏡原型機「Orion」，輝達執行長黃仁勳體驗後大力按讚。 網路照片
Meta發表旗下首款AR智慧眼鏡原型機「Orion」，輝達執行長黃仁勳體驗後大力按讚。 網路照片

臉書母公司Meta於25日發表旗下首款擴增實境（AR）智慧眼鏡原型機「Orion」，主打「解放你的雙手」，靠說的和感應就能執行許多指令，堪稱「地表最強AR裝置」。輝達執行長黃仁勳親自體驗「Orion」後更是大力按讚。

即便「Orion」成本高達1萬美元（逾新台幣32萬元），全球僅1,000副，目前先由Meta內部作為開發深度產品等使用，暫不對外銷售，預估最快2027年才會問世，但超酷炫功能加上黃仁勳背書，引爆話題。法人看好，「Orion」將掀起新一波AR熱潮，助攻玉晶光（3406）、驊訊、華邦電、宏達電等AR相關概念股。

Meta於25日在美國加州舉辦Connect 2024年度開發者大會，發表入門款平價混合實境（MR）頭戴裝置Quest 3S，Meta AI對話助理、視覺模型Llama 3.2，以及能夠記憶資訊的新一代Ray-Ban Meta智慧眼鏡。市場最關注的就是Meta首度曝光，旗下首款採用全像影像技術、鎖定消費市場的AR眼鏡「Orion」。

黃仁勳並透過影片現身，親自體驗「Orion」，更大讚技術優點，重量不到100克非常厲害，追蹤能力、亮度、色彩對比佳，視野也相當優異。

「Orion」提供全像顯示，搭配聲控、眼球追蹤、手勢偵測及腕帶式互動裝置，使用者可以輕鬆瀏覽和操作介面，經由穿透模式看到實體世界的再現，相較智慧手機，「Orion」解放雙手，使用者能以單手滑動、指尖點擊等操作功能，手臂放鬆、不必舉起也能操作。

外媒分析，「Orion」是臉書實現取代智慧手機、讓雙手自由的關鍵一步。雖然「Orion」仍是原型機，成本高達1萬美元，全球僅1,000副，暫不對外銷售，僅先提供給開發商，要發展成消費產品，預估十年內可望成真。

Meta執行長祖克柏指出，「Orion」是「全世界前所未見、最先進的眼鏡」，除是多用途電腦產品，使用者透過「Orion」能夠玩遊戲、使用多個視窗執行多重任務，並透過擬真的化身與世界各地的人進行視訊會議。

AR Meta 智慧手機

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