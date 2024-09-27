國巨十年磨劍 蛻變成「China +34｣

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

國巨（2327）董事長陳泰銘昨（26）日表示，經過近年併購與轉型，「國巨已經不是十年前的國巨」，不僅體質大幅精進，獲利能力也優於同業。同時，因應地緣政治干擾，國巨在全球35個國家共有53個製造基地，換言之，國巨不只是「China+1」，而已經是「China+34」的國際企業。

陳泰銘並用數據說明國巨轉型躍進實績。他指出，過去以中國大陸為主的大中華地區貢獻國巨約七成營收，但多半屬於量大且高度競爭應用，包括手機、筆電等，透過大幅調整體質，去年大中華區營收占比降至24%，反觀歐、美、日、韓等相對高端市場，貢獻占比拉高至75%。

從集團本身來看，目前全球4.2萬位員工中，高達85%是外國人，而且國巨在全球35個國家，共有53個製造基地，換言之，國巨不只是「China+1」，而已經是「China+34」的國際企業。

陳泰銘說，經過一至兩年不景氣，自2022年底到現在，科技產業呈現疲弱的態勢，惟國巨在體質強化下，不論是營收或是獲利，於年對年的百分比上都優於同業，就是因為集團將重心聚焦在高門檻、具有成長性的高階市場。

他強調，以前投資人最在乎積層陶瓷電容（MLCC）市場，不過現在MLCC在集團比重已經降到17%，另外83%為高階產品和技術。

國巨 營收

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