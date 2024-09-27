陳泰銘：AI參與者都是國巨客戶 集團邁入下一個成長階段

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導
國巨董事長陳泰銘強調絕對不會在AI所有領域缺席。 聯合報系資料照
國巨董事長陳泰銘強調絕對不會在AI所有領域缺席。 聯合報系資料照

國巨（2327）董事長陳泰銘昨（26）日表示，國巨掌握所有AI需要的被動元件產品線，已是外商之外最大AI伺服器採用的X6S型號積層陶瓷電容（MLCC）最大供應商，並透過代工廠切入輝達供應鏈，「全球AI領域主要參與者都是國巨的客戶」，看好AI將助力集團邁入下一個成長階段。

國巨昨天舉行AI高峰會，說明集團轉型成果，與對AI浪潮的策略方向。在開場約20分鐘的簡報中，陳泰銘並未上台，而是一路於台下「在出席者身邊親自說給你聽」，現場座無虛席。國巨內部看好，目前AI營收占比約5%，未來將持續成長。

陳泰銘強調，「AI是一個不可逆的長期趨勢！」即便在客戶端的原物料清單（BOM表）中，被動元件只占不到5%的金額，且每個零件都還有四、五家供應商，國巨仍一直持續增加有競爭力的產品，提供客戶一個窗口，供應更有價值全方面的解決方案。

陳泰銘指出，AI相關應用包含資料中心、伺服器、AI PC、AI手機等皆陸續蓬勃發展，從市場角度而言，能確定的事是，亞馬遜、Meta、輝達（NVIDIA）等科技大咖AI軍備競賽，未來幾年肯定會有極大的投資及競爭，也期待新的軟體應用進而帶動現有硬體，或是現在難以想像的新型電子產品的銷售。

陳泰銘強調，國巨集團絕對不會在AI所有領域中缺席。因應AI興起，對於被動元件、感測器、及功率半導體的需求將大幅上升，國巨具備完整的AI產品線和解決方案，AI將助力集團邁入下一個成長階段。

陳泰銘分析，現階段很多應用都需要導入AI，全球AI領域主要參與者（Player）都是國巨的客戶，目前AI相關產品在集團的營收占比約5%，後續將繼續增長。供應鏈透露，國巨透過代工廠，早已是輝達的供應鏈之一，因此伴隨輝達持續增長下，也將助攻國巨業績。

AI 國巨 陳泰銘

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