Meta最新AR眼鏡 Orion後年量產

臉書母公司發表旗下首款擴增實境（ＡＲ）智慧眼鏡原型機Orion，主打「解放你的雙手」，靠說話和感應就能執行指令，堪稱「地表最強ＡＲ裝置」。輝達執行長黃仁勳親自體驗Orion後更是大聲按讚。

Orion成本高達一萬美元（約台幣卅二萬元），全球僅一千副，目前先由Meta內部作為開發深度產品等使用，暫不對外銷售，預估最快二○二七年才會問世，但超酷炫功能加上黃仁勳背書引爆話題。

法人看好Orion將掀起新一波ＡＲ熱潮，助攻玉晶光、驊訊、華邦電、宏達電等ＡＲ相關概念股。

Meta廿五日在美國加州舉辦Connect 二○二四年度開發者大會，發表入門款平價混合實境（ＭＲ）頭戴裝置Quest 3S，Meta AI對話助理、視覺模型Llama 3.2，以及能夠記憶資訊的新一代Ray-Ban Meta智慧眼鏡。市場最關注的就是Meta首度曝光，旗下首款採用全像影像技術、鎖定消費市場的ＡＲ眼鏡Orion。

黃仁勳並透過影片現身，親自體驗Orion，更大讚技術優點，重量不到一百克非常厲害，追蹤能力、亮度、色彩對比佳，視野也相當優異。

Orion提供全像顯示，搭配聲控、眼球追蹤、手勢偵測及腕帶式互動裝置，使用者可以輕鬆瀏覽和操作介面，經由穿透模式（Passthrough）看到實體世界的再現，相較智慧手機，Orion解放雙手，使用者能以單手滑動、指尖點擊等操作功能，手臂放鬆、不必舉起也能操作。

Meta執行長祖克柏指出，Orion是「全世界前所未見、最先進的眼鏡」，使用者透過Orion能夠玩遊戲、多視窗執行多重任務，並透過擬真的化身與世界各地的人進行視訊會議。

業界認為，Orion讓實現科幻小說的夢想又邁進一步。全球科技巨頭認為，下一代智慧產品，關鍵是「解放雙手」，更將智慧眼鏡視為下一個翻轉人類的關鍵產品。