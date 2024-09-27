智邦結盟神州數碼 合資成立木犀網路公司

網通廠智邦科技今天宣布與神州數碼集團策略合作，雙方將共同合資成立木犀網路公司，重構中國市場布局。

智邦科技說明，將與神州數碼集團在生產製造、設計開發、通路銷售進行整合，除將持續提供高品質設計製造服務，也將合作發展創新高速網路解決方案，在既有客戶基礎之上，共同探索新客戶、新市場、新技術、新模式的全新可能。

在此一合作架構下，智邦表示，將與神州數碼集團共同合資成立木犀網路公司。智邦今天召開董事會，通過出售智邦子公司昊陽天宇科技（深圳）、智邦大陸科技公司全數股權予木犀網路，並取得木犀網路40%股權。

智邦指出，與神州數碼集團將透過合資公司，共同在人工智慧（AI）持續驅動的高速算力與網路傳輸的趨勢下，擴大滿足中國客戶快速增長的創新技術需求。

另外，木犀網路有限公司名稱為暫訂，仍待正式完成公司登記。