智邦結盟神州數碼 合資成立木犀網路公司

中央社／ 台北26日電

網通廠智邦科技今天宣布與神州數碼集團策略合作，雙方將共同合資成立木犀網路公司，重構中國市場布局。

智邦科技說明，將與神州數碼集團在生產製造、設計開發、通路銷售進行整合，除將持續提供高品質設計製造服務，也將合作發展創新高速網路解決方案，在既有客戶基礎之上，共同探索新客戶、新市場、新技術、新模式的全新可能。

在此一合作架構下，智邦表示，將與神州數碼集團共同合資成立木犀網路公司。智邦今天召開董事會，通過出售智邦子公司昊陽天宇科技（深圳）、智邦大陸科技公司全數股權予木犀網路，並取得木犀網路40%股權。

智邦指出，與神州數碼集團將透過合資公司，共同在人工智慧（AI）持續驅動的高速算力與網路傳輸的趨勢下，擴大滿足中國客戶快速增長的創新技術需求。

另外，木犀網路有限公司名稱為暫訂，仍待正式完成公司登記。

智邦科技

延伸閱讀

福斯集團一系列裁員、關閉工廠波及大陸？陸媒：計劃裁員數百人

智邦、神州數碼策略結盟 重構中國大陸市場布局

E Ink 與比利時奢華品牌 Delvaux 合作推出巴黎時裝周限量手袋

富邦金、智邦 四檔俏

相關新聞

大摩：i16新機等待時間透露需求不夠熱 供應鏈恐遭砍單

摩根士丹利證券最新報告指出，蘋果iPhone 16系列新機上周五（20日）開賣後，果粉等待新機出貨時間是五年來最短，透露...

Meta最新AR眼鏡 Orion後年量產

臉書母公司發表旗下首款擴增實境（ＡＲ）智慧眼鏡原型機Orion，主打「解放你的雙手」，靠說話和感應就能執行指令，堪稱「地...

美打擊陸面板 首波受惠台廠...彩晶意外上榜

大陸面板廠進入美方封鎖雷達區，國防用LCD面板將是首發，由於與美國軍方做生意都屬高度機密，目前台灣面板廠當中，僅彩晶曾公...

蘋果AI應用將上線 拚iPhone 16逆轉勝

蘋果iPhone 16系列上市後銷售看衰雜音不斷，外界認為，主因蘋果殺手級AI應用Apple Intelligence還...

上詮吃補 CPO技術跨步

台積電開發矽光子邁大步，上詮是目前檯面上台積電唯一光通訊夥伴，預料也將跟隨台積電時程，加速推進矽光子相關布局，在共同封裝...

美光HBM火紅 今明年產品都已售罄 照亮權王

美國記憶體大廠美光25日盤後公布上季財報與本季財測均優於華爾街預期，並看旺AI快速發展對高頻寬記憶體（HBM）需求強勁，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。