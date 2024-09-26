國巨集團AI高峰論壇 陳泰銘：國巨已經不是你以前認識的國巨

國巨集團今日舉辦AI高峰論壇，國巨集團創辦人暨董事長陳泰銘今日表示，「國巨已經不是你以前認識的國巨」，未來在AI所有應用領域中，集團都不會缺席。

陳泰銘於國巨AI高峰論壇上，聚焦說明國巨轉型之路，他強調AI的興起帶動被動元件、感測器、功率半導體需求大幅提升，AI是不可逆的長期趨勢，也是一個很獨特的市場，專注絕對的「性能」與「耐用性」，不像筆電貨個人電腦一天只開幾小時，而是每天24小時在嚴苛環境下高效運作，他指出，這是國巨在車用及工業長期耕耘下，所能運用的優勢，也是只注重低廉價格與其他供應商無法進入的市場。

陳泰銘指出，上一次台灣在科技演進中心扮演重要角色，或要追溯至2000年的個人電腦（PC）及2008年的智慧型手機。如今，國巨非常榮幸能直接參與這麼重要的科技事件，也就是AI的崛起。他說，國巨從PC及智慧型手機的發明後，也有「質」和「量」的改變，而這只是轉變的開端。

國巨1977年成立並開始販售晶片電阻，除擴展自身業務，也歷經多個重要國內外併購的里程碑，其中有2000年的飛利浦先進陶瓷材料元件部門，以及2間百年美國上市公司如2018年併購普思（Pulse Electronics）、2019年購併基美（Kemet），2023年併購兩間歐洲企業包括德國賀利氏工業集團（Heraeus）、法國施耐德電機（Schneider Electric）感測器事業部，國巨經歷一段本質上的轉變。

陳泰銘表示，國巨真正的轉型之路從2018年開始，歷經6年並持續轉型，市場的好壞仍會影響生意，因為電子元件及科技業本身有景氣循環因素，但國巨持續做出轉變讓投資人了解國巨如今已有本質上的不同。

他認為，必須要歷經過一兩次的科技不景氣，才能透過數字看見國巨這些年來的策略和縱深。