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陳泰銘：國巨AI業績占比約5% 持續經營輝達供應鏈

中央社／ 台北26日電
國巨26日下午舉辦AI高峰論壇，董事長陳泰銘（中）親自出席並演講，他宣示，未來國巨在AI所有應用領域，絕對不會缺席。中央社
國巨26日下午舉辦AI高峰論壇，董事長陳泰銘（中）親自出席並演講，他宣示，未來國巨在AI所有應用領域，絕對不會缺席。中央社

被動元件大廠國巨董事長陳泰銘今天表示，國巨集團人工智慧AI應用業績占比約5%，未來成長可期，持續經營AI晶片大廠輝達（NVIDIA）供應鏈。

國巨集團今天下午舉辦AI高峰論壇，陳泰銘親自出席並演講，論壇在晚間6時結束，會後陳泰銘接受媒體採訪。

談到國巨在AI領域的主要客戶，陳泰銘指出，在AI領域主要投資大廠，都是國巨的客戶，國巨集團整體業績中，AI相關應用占比約5%，將持續布局輝達供應鏈，國巨也是AI應用被動元件的主要供應商。

陳泰銘表示，AI應用能否拓展，電力供應以及節電方案是關鍵，國巨持續研發布局AI相關電源管理設計方案。

產業人士分析，國巨長期與輝達合作，此次也透過合格供應商（AVL）關係，打進輝達GB200伺服器供應鏈。

陳泰銘說，現在經營管理供應鏈愈來愈複雜，國巨集團已有深厚經驗，且整合主要零組件，可提供一條龍解決方案給客戶。

AI 國巨 布局 被動元件 陳泰銘

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