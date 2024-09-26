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台灣大哥大硬科技日10月1日登場 聚焦AI客服、資安領域

中央社／ 台北26日電
台灣大哥大今天宣布，將於10月1日舉辦第2屆「D.E.E.P. Tech Day2024」（2024硬科技日）活動，聚焦AI客服、資安防駭、企業協作等3大領域，其中AI客服提供台灣在地語言語音辨識，助企業透過AI驅動客服自動化。聯合報記者／杜建重 攝影
台灣大哥大今天宣布，將於10月1日舉辦第2屆「D.E.E.P. Tech Day2024」（2024硬科技日）活動，聚焦AI客服、資安防駭、企業協作等3大領域，其中AI客服提供台灣在地語言語音辨識，助企業透過AI驅動客服自動化。聯合報記者／杜建重 攝影

台灣大哥大今天宣布，將於10月1日舉辦第2屆「D.E.E.P. Tech Day2024」（2024硬科技日）活動，聚焦AI客服、資安防駭、企業協作等3大領域，其中AI客服提供台灣在地語言語音辨識，助企業透過AI驅動客服自動化。

台灣大哥大今天宣布，將於10月1日舉辦第2屆「D.E.E.P. Tech Day 2024」（2024硬科技日）活動，以「AI平方：企業即刻AI升級」為主題，由台灣大哥大總經理林之晨、資訊長蔡祈岩、企業服務事業商務長朱曉幸等展示5大科技，聚焦人工智慧（AI）客服、資安防駭、企業協作等3大領域。

台灣大哥大表示，運用AI技術導入台灣大智能客服小麥，並輔以嵌入式模型（Embedding Model）搭配客服知識庫優化回答準確性，讓回答正確率高達99%，進一步將內部實務經驗轉化升級，於今年7月推出「AI語音客服」，提供台灣在地語言語音辨識，力助企業透過AI驅動客服自動化。

台灣大指出，資安防駭服務分別導入金融、電商、物流等產業，「反詐戰警企業版」已為上百家企業偵測詐騙偽冒，至今主動偵測超過1.3億個可疑網域；「安心Call」已獲得叫車平台yoxi、momo、博客來、Yahoo奇摩、Levi's等電商，以及HoHo好服務居家平台、大型醫療機構等業者採用。

台灣大說，M+系列方案如企業總機、企業即時通訊、視訊會議，已獲政府單位、金融、保險、電商、醫療等企業合計超過26萬組以上帳號數驗證。

AI 台灣大哥大 資安

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