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地理位置、科技實力佳 數發部：台灣具備成為國際通訊海纜樞紐潛力

中央社／ 台北26日電
圖為數位發展部。圖／聯合報系資料照片
圖為數位發展部。圖／聯合報系資料照片

海纜扮演通訊關鍵角色，數發部今天表示，全球逾95%的國際網路流量都透過海纜傳輸，台灣握有地理位置與科技實力優勢，吸引國際雲端3巨頭Google、Microsoft、Amazon相繼來台設點投資與建設資料中心，具備成為國際通訊海纜樞紐潛力。

數發部今天與財團法人電信技術中心（TTC）舉辦「互聯通訊安全講座—AI時代下海纜與IDC產業布局與安全指引」，聚焦國際海纜和網路數據中心（Internet Data Center, IDC）產業布局、台灣產業鏈布局風險考量，以及相關安全評估指引等面向，包括數發部政務次長闕河鳴、國家科學及技術委員會科技辦公室副執行秘書邱維辰等都出席。

數發部今天發布新聞稿說明，日本、澳洲等產官學研講者以國際、法治暨地緣政治角度，分析國內主要業者在海纜、IDC及雲端產業鏈的風險評估方法，並細數國內海纜及雲端聯網中心的安全管理流程與標準，透過實際案例，讓與會者了解如何提升安全性。

數發部表示，全球現今約有436條海底通訊電纜，逾95%的國際網路流量都透過海纜傳輸，台灣四面環海，離島或國際聯外通訊更加仰賴海纜維繫，近年在數位經濟、全球疫情推波助瀾下，各界對網路傳輸需求大增。

數發部指出，台灣挾地理位置與科技實力的雙重優勢，吸引國際雲端3巨頭Google、Microsoft、Amazon相繼來台設點投資、建設資料中心，具備成為國際通訊海纜樞紐潛力。

數發部分析，台灣位處環太平洋火山帶，長年面臨地震、地緣政治威脅環伺，一旦發生緊急危難事件，便可能因海纜遭受破壞，面臨聯外通訊中斷危機。通信海纜作為資料中心IDC產業的基礎設施，其安全性與IDC產業的布局息息相關，相關業者更需識別可能遭遇的風險，防範未然。

闕河鳴表示，數發部正在推動「海纜與網路之未來發展政策與安全防護計畫」，盼促進海纜、IDC與電信產業鏈蓬勃發展，加速吸引國際業者來台投資，讓台灣成為印太地區國際資料傳輸的重要匯集節點及資料運籌中心。

IDC 布局 雲端 電纜

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