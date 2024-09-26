華立興建南部物流中心今上樑 預計明年第3季試營運
半導體材料通路商華立（3010）於26日在台南佳里舉行南部物流中心上樑典禮，該物流中心預計於明年中完工，同年第3季開始試營運。
華立表示，興建中的物流中心占地約1.2萬坪，樓地板面積則逾8,200坪，共規畫7座各種溫層化學品倉庫，儲位總和超過20,000個，座落位置佳，預計可充分支援南部各科學園區的儲存需求。未來將設立海關監管的保稅物流園區，以滿足客戶作業需求，同時引進AGV無人搬運車，建立自動倉儲提昇作業效能，並在內部成立報關單位，提供一條龍上下游整合的倉儲物流服務。
同時，華立指出，南部物流中心於明年中完工後，將轉由子公司全順物流負責招商營運，預計於2025年第3季開始試營運，屆時將提供創新型的服務，同步緩解南部各家化學倉滿倉的現況。
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