智邦、神州數碼策略結盟 重構中國大陸市場布局

網通大廠智邦科技（2345）26日宣布與神州數碼集團策略合作，重構中國大陸市場布局，雙方合資成立木犀網絡，智邦透過出售兩個大陸公司股權，取得木犀網絡四成股權，未來雙方將透過合資公司，滿足中國大陸客戶的AI佈局。

智邦表示，未來雙方將在生產製造、設計開發、通路銷售進行整合，除將持續提供高品質設計製造服務，也將與神州數碼集團合作發展創新高速網路解決方案，在既有客戶基礎之上，共同探索新客戶、新市場、新技術、新模式的全新可能。

在此一合作架構下，智邦與神州數碼集團將共同合資成立木犀網絡有限公司（暫定，待完成公司登記）。

智邦今日召開董事會，通過出售智邦子公司昊陽天宇科技（深圳）與智邦大陸科技全數股權予木犀網絡，並取得與木犀網絡40%股權。

智邦表示，未來智邦與神州數碼集團將透過合資公司，共同在AI持續驅動的高速算力與網路傳輸的趨勢下，擴大滿足中國大陸客戶快速增長的創新技術需求。