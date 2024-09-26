力積電與塔塔電子簽訂12吋晶圓廠合作定案
晶圓代工廠力積電（6770）26日宣布，與印度塔塔電子（Tata Electronics）於新德里簽訂雙方合作最終協議，力積電將協助塔塔電子於印度古吉拉特邦（Gujarat）多雷拉（Dholera）建設全印度第一座12吋晶圓廠，並移轉成熟製程技術以及培訓印度員工。
印度總理莫迪（Narendra Modi）26日接見力積電董事長黃崇仁、總經理朱憲國，當面表達將全力支持台、印合作的晶圓廠建設計畫，並對赴印度發展的台灣企業提供行政支持與投資保護。
據了解，力積電總經理朱憲國與印度塔塔電子（Tata Electronics）執行長Randhir Thakur於新德里簽訂雙方合作最終協議，力積電將協助塔塔電子於印度古吉拉特邦（Gujarat）多雷拉（Dholera）建設全印度第一座12吋晶圓廠，並移轉成熟製程技術以及培訓印度員工。
力積電指出，這座總投資額達110億美元、月產能5萬片的12吋晶圓廠 ，可望為當地創造超過2萬個高科技工作機會。
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