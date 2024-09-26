華為三摺疊機引進台灣？雍海：大陸消費者尚無法滿足、出海外動力較少

華為全球首款三摺疊手機是否引進台灣，華為台灣總代理訊崴總經理雍海今天表示，跟隨原廠安排，但現因供不應求，出口海外動力較少且受限；華為多年未在台灣銷售手機，經營條件比較困難，但穿戴銷售仍逆勢成長25%。

華為因美中貿易戰制裁，無法使用5G手機晶片，且新機無法導入Google介面軟體，加上國家通訊傳播委員會（NCC）祭出「中國台灣」禁售令等風波，華為最終決定退出台灣手機市場，已4年未在台灣推出手機新品。

華為台灣總代理訊崴今天首度公開位於內湖的總部，並舉行發表會端出一系列穿戴新品，包括WatchGT 5 Pro等產品。雍海表示，Watch GT 4是華為史上最暢銷的智慧手錶，成為穿戴市場驅動力之一，今天在台推出新品希望能帶動今年穿戴產品銷售年增25%。

雍海強調，華為的核心技術是連結和計算，以「1+8+N」的策略積極發展物聯網科技；1代表手機，8是指PC、平板、電視、音響、頭戴式裝置、手錶、車用儀器、耳機等智慧終端，裝置將能在N個場景應用。

他坦言，在台灣「沒有1（手機）的時候，還是比較困難的」，畢竟條件不如其他品牌，但華為在台灣穿戴市場表現好，大環境銷量下跌17%，華為仍逆勢往上，穿戴銷售已年增25%，其中中高階占比50%，耳機產品銷售也年增110%。

針對華為日前推出全球首款三摺疊手機Mate XT，外界關注是否有引進台灣計畫。雍海表示，「完全跟隨原廠安排」，但現在還處於「供不應求」的狀況，本地消費者尚無法滿足，出海的動力會較少且受限。

華為目前在海外有銷售手機的市場，分別有香港，東南亞部分國家、中東與非洲等地。

雍海坦言，華為曾經做到全球第一，但因被制裁有些元氣大傷，還在恢復階段，近期華為在中國市場（home market）強勢歸來，但尚未站穩，策略上會先顧好大本營，才有步驟嘗試其他市場，相信華為品牌還是「志在全球」。

對於未來規劃，雍海強調，徵才將採精兵政策，在通路策略上除積極和其他通路夥伴合作，也會快速轉型電商銷售。

華為近期發表「純血鴻蒙」全場景智慧作業系統HarmonyOS NEXT，雍海說明，華為畢竟受到制裁，晶片先進製程沒辦法第一時間用到，要靠另一個強項補強，鴻蒙已有自己的生態系和平台，盼透過軟體優化提升服務。