國巨轉型攻高階與AI市場 董座陳泰銘：國巨已不是以前的國巨

國巨（2327）集團26日舉辦AI高峰論壇，董事長陳泰銘親自出席闡述國巨的轉型之路，強調國巨已不是以前認識的國巨，透過近幾年的併購和轉型，在體質上已不同於往，且在AI成長趨勢明確下，都將帶動被動元件、感測器、功率元件等地用量提升，國巨集團具備完整產品線，不僅在AI所有領域上絕對不缺席，更能成為AI市場中的大贏家之一。

陳泰銘表示，國巨集團經歷一段本質上的轉變，像是在2000年收購飛利浦被動元件部門，主要以先進陶瓷材料元件為主，2018年和2019年又併購普思和基美，以及2023年加入德國百年大廠賀利氏工業集團旗下高階溫度感測器事業部、施耐德旗下高階工業感測器事業部，國巨已經不是過去大眾認識的國巨，從標轉品轉型為以高階特殊品生意為主的集團。

陳泰銘指出，以今年上半年來看產品比重，磁性材料約28%、鉭質電容19%、電阻16%、MLCC 17%、感測器10%、其他元件10%；從應用面來看，以2023年整年度來說，約有65%的營收來自車用、工規、醫療以及國防和航太等。

2023年整年資料中，應用面來看，大約65%營收來自車用工規醫療及國防航太等，消費性已經降到9%，醫療航太占比有5%

陳泰銘進一步說，經過一至兩年的市場不景氣，自2022年尾到現在，科技產業呈現疲弱的態勢，惟國巨在體質強化下，不論是營收或是獲利，於年對年的百分比上都優於同業，就是因為集團將重心聚焦在高門檻、具有成長性的高階市場。

觀察業績表現，國巨今年8月營收為103.18億元，月減6.2%、年增14.5%，是連續6個月單月營收均超過百億元；累計今年前八月合併營收達812.46億元，較去年同期增加14.8%，創歷年同期次高紀錄。