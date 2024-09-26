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恩智浦全新跨界MCU 搭載eIQ Neutron NPU

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
恩智浦全新i.MX RT700跨界MCU搭載eIQ Neutron NPU，以高效能、低功耗打造邊緣AI。圖／恩智浦提供
恩智浦全新i.MX RT700跨界MCU搭載eIQ Neutron NPU，以高效能、低功耗打造邊緣AI。圖／恩智浦提供

恩智浦半導體（NXP Semiconductors N.V.; NASDAQ：NXPI）宣佈推出全新i.MX RT700跨界MCU系列，旨在為支援人工智慧的智慧邊緣裝置提供動力，例如穿戴式裝置、消費性醫療裝置、智慧家庭裝置和HMI平台。i.MX RT700系列為邊緣AI運算的新時代提供了高效能、廣泛整合、先進功能和能效的最佳化組合。

i.MX RT700在單一裝置中配備多達五個強大的核心，包括跨界MCU內首次整合eIQ® Neutron神經處理單元（Neural Processing Unit；NPU），可將AI相關應用的處理加速高達172倍，同時將每次推理的能耗降低高達119倍。i.MX RT700跨界MCU還整合高達7.5MB的超低功耗SRAM，與前幾代產品相較，功耗降低了30-70%。

恩智浦表示，支援AI邊緣運算裝置對額外運算能力和新功能的需求持續增長。同時，許多此類裝置都是由電池供電的，因此需要功耗更低的MCU。

恩智浦半導體資深副總裁暨工業與物聯網事業部總經理Charles Dachs表示，「作為跨界MCU的開創者，我們不僅透過i.MX RT700推動產品進步，還重新定義邊緣的可能性。i.MX RT700顯著降低功耗的同時提升了效率，推動延長電池壽命並確保資源受限應用可靠性的突破。此外，整合eIQ Neutron NPU使客戶能建構創新的機器學習應用，提高低功耗邊緣裝置的AI和多工處理能力。」

AI 半導體 恩智浦

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