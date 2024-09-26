Meta首款AR眼鏡原型Orion將推出！傳採LEDoS技術

臉書（Meta）今年於Meta Connect 2024大會上公開採用LEDoS（矽基Micro LED）技術的全彩AR眼鏡原型Orion，重量僅98公克。根據全球調研機構集邦（TrendForce）最新研究指出，2024 年無疑是這些重要品牌邁入元宇宙近眼顯示設備的關鍵年，然而，Meta的AR眼鏡還需要在視場角與解析度間取得新平衡點，以及更成熟的應用生態，預估要到2027年後才有可能進入消費市場。

Meta Connect 2024 發布其首款 AR 眼鏡 Orion，並搭配多種感測器。TrendForce分析，光學設計上採用碳化矽材料製成的衍射型光波導，並搭配 JBD 的三片式全彩 LEDoS 技術方案，實現高達 70 度的視場角 (FOV)。

作為 Meta 首款面向消費端的 AR 產品，Orion 原型機主要提供給開發者和體驗者使用，尚無量產計畫。TrendForce認為，從大規模量產角度分析，這款AR眼鏡仍有幾個挑戰待突破。例如LEDoS 微顯示面板的高成本、波導片採用的碳化矽波導材料帶來的解析度限制，加上該材料常用於軍事雷達和感測器領域，出口受到嚴格限制，也進一步堆高AR眼鏡生產成本達每副接近一萬美元。此外，該產品的電池續航僅有兩小時，仍有優化空間。

集邦指出，AR裝置憑藉其輕量和小型化，被視為AI的理想載體。而LEDoS光源特性可滿足AR裝置對高亮度、微型化和低功耗的需求，因而被認為是AR裝置重要的技術儲備。如果LEDoS全彩化方案得以透過垂直堆疊或色彩轉換方案實現，將成為未來AR眼鏡的最佳技術方案。

在近眼顯示終端應用市場，2024 年初發布的 VR/MR 設備 Apple Vision Pro 因售價昂貴，市場反應不如預期。Meta Orion AR 眼鏡暫時也只面向開發商，若要完成面向消費者市場的轉變，Meta不僅要在視場角與解析度上找到新的平衡點，還要建立更成熟的配套應用生態。

集邦預估 Meta 的消費者版本 AR 眼鏡要到 2027 年後才有機會推出。但隨著品牌廠商推動，應用開發接下來將急起直追，待 2026 至 2027 年設計更成熟、成本更貼近消費者可負擔範圍的裝置量產，屆時頭戴顯示器將迎來真正的爆發期。根據集邦2024年近眼顯示市場趨勢與技術分析報告中的預估數字，2030年AR裝置市場規模有望達到2550萬台，LEDoS技術的占比也將達到44%，成為市場主流。