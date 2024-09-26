英業達強攻智慧交通布局！以AI替「城市運輸」賦能

代工大廠英業達（2356）旗下英研智能（AIMobile）近年強攻AI邊緣運算領域，26日旗下協理陳致安現身由數位發展部數位產業署主辦的「AI賦能城市運輸，打造便捷新生活」論壇，並以「AI應用於智慧交通的實際應用案例」為題，大談「智慧交通」布局，而同場與會的還有華碩（2357）集團旗下華碩智行總經理郭建志、天眼衛星總經理穆青雲等大咖，引起市場關注。

據悉，這場論壇由數發部主辦，攜手台灣智慧城市產業聯盟、數位轉型推動聯盟、系統整合廠商暨雲端應用服務聯盟等團隊，以公共運輸的視角，與現場與會的眾人一起討論「城市運輸」的各種應用。其中，台灣智慧城市產業聯盟也向大家介紹了台灣智慧城市發展的近況與趨勢，吸引眾人的熱烈討論。

主辦單位指出，我們常常需要使用捷運、公車、輕軌和共乘等運輸服務，其可靠性、便利性和舒適性直接影響著每一個人生活品質，而如何透過AI技術來優化系統和服務，提升搭乘的體驗好感進而讓生活便利，也成為一大重點，透過本次交流，團隊希望藉由不同領域的專業人士的分享，激發創新思維，共同推動美好生活，也讓數位轉型落實在運輸應用中。