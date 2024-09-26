研調：全球機器人今年出貨約4700萬台 未來5年高成長

研調機構群智諮詢調查預估，2024年全球機器人出貨規模約4700萬台，未來5年維持20%以上年複合成長率。

群智諮詢指出，全球機器人市場依應用類型分為工業機器人、消費性機器人及專用機器人，因應人口老化趨勢及人工智慧（AI）趨勢，整體機器人需求持續成長。

群智諮詢預期，2029年全球機器人營收規模近1280億美元，2023年全球消費性機器人占市場出貨約81%，長期引領機器人市場主流地位；工業機器人占市場整體出貨約17%。

從應用市場區分，清潔服務機器人為主流，2023年出貨規模約占消費性機器人市場近7成。

群智諮詢數據顯示，在消費性機器人領域，iRobot、科沃斯（ECOVACS）、石頭科技（Roborock）位居業界前3名。

群智諮詢說明，iRobot依賴純視覺解決方案，屬於對光線及環境要求高的產品，但仍面對同業高強度的挑戰；科沃斯在中國市場擁有較高的品牌知名度，在機器人導航、人工智慧、視覺辨識等領域累積豐富的技術經驗，擁有較強競爭力。

另外，石頭科技擁有強大的軟體演算法能力，自主研發高效軟體通訊框架；Laser Slam技術架構率先成熟，產品以中階市場為主，並逐步向高階市場滲透。