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研調：全球機器人今年出貨約4700萬台 未來5年高成長

中央社／ 台北26日電

研調機構群智諮詢調查預估，2024年全球機器人出貨規模約4700萬台，未來5年維持20%以上年複合成長率。

群智諮詢指出，全球機器人市場依應用類型分為工業機器人消費性機器人及專用機器人，因應人口老化趨勢及人工智慧（AI）趨勢，整體機器人需求持續成長。

群智諮詢預期，2029年全球機器人營收規模近1280億美元，2023年全球消費性機器人占市場出貨約81%，長期引領機器人市場主流地位；工業機器人占市場整體出貨約17%。

從應用市場區分，清潔服務機器人為主流，2023年出貨規模約占消費性機器人市場近7成。

群智諮詢數據顯示，在消費性機器人領域，iRobot、科沃斯（ECOVACS）、石頭科技（Roborock）位居業界前3名。

群智諮詢說明，iRobot依賴純視覺解決方案，屬於對光線及環境要求高的產品，但仍面對同業高強度的挑戰；科沃斯在中國市場擁有較高的品牌知名度，在機器人導航、人工智慧、視覺辨識等領域累積豐富的技術經驗，擁有較強競爭力。

另外，石頭科技擁有強大的軟體演算法能力，自主研發高效軟體通訊框架；Laser Slam技術架構率先成熟，產品以中階市場為主，並逐步向高階市場滲透。

工業機器人 消費

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