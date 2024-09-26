YouTube 觸及台灣95%網路人口 靠信任成娛樂、學習平台

YouTube在台灣邁入第17年，從一個影音平台，蛻變成一個充滿信任與活力的生態系，YouTube 大中華區策略合作夥伴副總陳容歆認為，YouTube以信任感與真實性為基礎，培養平台、觀眾、創作者及廣告主間密不可分的信賴關係，打造出獨特的社群文化，持續帶動生態系成長，成為觀眾娛樂生活和學習成長的重要平台。

陳容歆分享，根據YouTube內部統計，2023年YouTube 觸及超過台灣95%的網路人口，相當於1,800萬的成年觀眾，每人每天平均觀看時間更達到 95 分鐘；自2021年在台灣推出短影音，現在YouTube已成為台灣人收看短影音的首選平台。

台灣觀眾對YouTube的信任，陳容歆認為，因為他們能和真實的創作者產生共鳴，而且可以在YouTube找到可靠的資訊。

YouTube 創作者透過鏡頭分享生活、知識和創意，與觀眾建立超越螢幕的連結，陳容歆表示，根據調查，87%的台灣觀眾認為YouTube創作者的內容更勝其他平台，90%的Z世代觀眾表示他們信任創作者 。

此外，陳容歆觀察，台灣人特別喜歡學習，很多像是香氛、學習或者武術等內容都非常受歡迎，YouTube也成為重要的學習管道，81%的台灣民眾在深入了解特定主題時會選擇YouTube，遠超過其他影音平台和傳統電視，全球更有 92%的Z世代表示他們曾使用YouTube 學習新事物，可以看見YouTube已成為觀眾娛樂生活和學習成長的重要平台。

陳容歆認為，YouTube不但是一個影音平台，更是以信任為基礎的互動社群。觀眾對創作者的信任，讓他們從被動的觀看者轉變為主動的參與者，熱切地參與話題討論、積極探索新知、和創作者互動連結。

舉例來說，陳容歆分享，今年4月台灣發生地震，《台灣地震監視》一周內有四百萬觀看，觀眾互報平安、更新災情，還有來自全世界的觀眾為台灣加油打氣，透過 YouTube 即時交流訊息。

另外，陳容歆指出，我們今年3月在台灣推出 YouTube 學習課程（Courses on YouTube），也是希望進一步協助台灣觀眾和探索知識的創作者互動、激發自主學習。

信任感也跨越地域上的限制，讓台灣創作者的影響力擴及全球，根據調查，35%的觀看時間來自海外，充分展現 YouTube 作為國際舞台的價值。

今年台灣迎來了第一位鑽石級、超過千萬訂閱的創作者奇軒，就透過分享武術、Tricking 的短影音和長影音，吸引許多海外粉絲；而男子團體 Energy 的《星期五晚上》引發「16 蹲挑戰」風潮，有來自多個國家或地區、1,3萬支短影音共同創作，原影片半年來也有超過 2,100 萬次觀看。