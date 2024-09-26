買行動電源前看清楚！這款電容量灌水被抓包挨罰10萬元
公平會近日發現，眾泰企業社在蝦皮上銷售「升級PD快充 20000mAh大容量 行動電源」商品，廣告宣稱「額定容量約20000mAh左右」文字，經查，商品底部標示的額定容量最多為7000mAh，與事實不符，因此開罰10萬元罰鍰。
行動電源額定容量是實際可輸出的電容量，足以影響消費者是否購買決定決定，公平會日前第1719次委員會議通過，眾泰企業社在蝦皮賣場「TGF MALL」銷售「升級PD快充 20000mAh大容量 行動電源」商品，廣告刊載「額定容量約20000mAh左右」文字，與事實不符。
公平會指出，這樣的標示給人印象是該商品實際可輸出電容量為20000mAh，但商品底部標示額定容量最多為7000mAh，額定容量低於廣告宣稱的數值，已與事實不符，違反公平交易法第21條第1項規定，處10萬元罰鍰。
公平會提醒，為吸引消費者購買商品所製作的廣告，應注意商品品質與廣告宣稱相符，避免用錯誤的廣告資訊來誤導消費者，以免觸法受罰。
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