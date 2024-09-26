這款行動電源額定容量大灌水 廣告不實遭罰10萬元

公平會昨天委員會議通過，眾泰企業社在蝦皮購物網站「TGF MALL」賣場銷售「升級PD快充20000mAh大容量行動電源」商品，廣告刊載「額定容量約20000mAh左右」文字，與事實不符，就足以影響交易決定的商品品質為虛偽不實及引人錯誤之表示，違反公平交易法第21條第1項規定，處新台幣10萬元罰鍰。

公平會表示，行動電源額定容量係實際可輸出之電容量，為影響消費者作成交易決定的重要因素，蝦皮購物網站賣場「TGF MALL」銷售行動電源商品，廣告刊載「額定容量約20000mAh左右」，予人印象為該商品實際可輸出電容量為20000mAh，但該商品底部標示額定容量最多為7000mAh，額定容量低於廣告宣稱的數值，已與事實不符，違反公平交易法規定。

公平會提醒業者，為吸引消費者購買商品所製作的廣告，應注意商品品質與廣告宣稱相符，避免用錯誤的廣告資訊來誤導消費者，以免觸法受罰。