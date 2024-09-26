太陽能導電漿大廠碩禾海外布局 瞄準印度市場

太陽能導電漿大廠碩禾（3691）為分散海外市場風險，正積極鎖定印度市場。碩禾總經理黃文瑞表示，由於中、印關係不好，陸系競爭對手在印度較難施展拳腳，對碩禾而言是機會，預計第4季將成立銷售據點，若單月需求可達10噸以上，將會積極評估是否直接在當地設廠，就近服務客戶。

黃文瑞看好碩禾下半年營運表現，他表示由於各家太陽能廠陸續採用次世代技術TOPCon，碩禾TOPCon新品漿料獲大量採用，並帶動相關產品業績大幅成長，估今年整體營收比去年大幅升近二倍。

黃文瑞表示，TOPCon去年量產時，正面使用銀鋁漿，背面則用銀漿，今年市場全數轉向正背面均用銀漿，有助碩禾銀漿出貨激增，且此一轉變也讓太陽能電池轉換效率達26.5%以上。

碩禾也正在積極布局BC電池漿市場。黃文瑞透露，由於龍頭廠隆基正在積極發展BC電池領域，公司也積極開發相關產品，BC電池漿正在送驗，通過客戶認證後，將開始積極出貨，挹注營收成長。