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廣達前進越南16個月 旗下首批越南製造筆電出口

中央社／ 台北26日電

廣達電腦2023年5月在越南南定省取得投資登記證後已開始投產，在當地美順工業區首次生產的兩批筆記型電腦已出口給客戶，在越南的投資往前邁步。

越南南定省（Nam Dinh）政府2023年5月5日為廣達電腦在美順（My Thuan）工業區投資的「電腦及電腦周邊設備生產」提案完成投資登記證簽發。廣達電腦計劃在當地生產筆記型電腦和桌上型電腦。

綜合越南民智報（Dan Tri）、越南網站觀察者報導，廣達電腦取得投資登記證16個月後，首次在越南南定省生產的兩批筆電已於24日下午正式出口，將交給客戶驗收品質。

根據投資登記證，廣達電腦這項投資案占地超過22.5公頃、總投資額逾1.2億美元，營運期限48年，2024年產能為130萬台筆電與桌上電腦，2025年提升至260萬台、2026年360萬台、2027年400萬台、2028年達450萬台。

廣達電腦表示，南定省政府為廣達電腦快速投產創造有利條件，包括48小時內簽發投資登記證，並在各項行政手續和基礎建設上給予協助。

廣達電腦計劃逐步提升年產能，將為當地帶來數千個工作機會，預計2025年底的聘雇人數將達到9000人。

南定省政府與廣達電腦2023年4月21日在美順工業區舉行簽約儀式，協議生產筆電等，這是廣達在越南的第一個投資案，也是美順工業區的首宗投資案。美順工業區是南定省的高科技工業園區之一。

廣達 筆電

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