三聯科技 獲頒「2024中堅潛力獎」肯定

三聯（5493）科技在最新公布的「2024中堅潛力獎」Taiwan BIC Award中脫穎而出。三聯憑藉在「市場面」、「基本面」、「永續面」的卓越表現，從市值介於1至5億美元間的784家上市及上櫃企業中脫穎而出，榮獲年度得獎者殊榮。

三聯科技深耕台灣，為國內環境監測、微振動感測技術與系統整合服務第一品牌，致力成為居住環境舒適安全解決方案的提供者。三聯地震預警和結構安全監測解決方案享譽國際，同時，協助政府進行科技外交，推廣至印尼、尼泊爾、不丹、菲律賓等國家。此外，也支持中央與地方聯手推動的防災式都更政策，為國人營造更安全的居住環境。領獎代表林大鈞董事長表示，這一獎項是對我們努力的最佳肯定。我們將持續專注於創新和永續發展，加強人才培育和技術研發，實現長期穩健的發展，並期待在未來繼續為股東和客戶創造價值。

2023年獲利創56年新高的三聯，展望2024年營運，除了全球震災頻傳挹注自動化監測核心事業營運外，半導體產業景氣回溫，半導體用化學品供應鏈因此受惠，三聯電子材料事業供應2奈米與3奈米先進製程的研磨液跟先進CoWos封裝的特用化學品材料等多項產品，也隨著對耗材的需求扶搖直上，將帶動業績同步成長。三聯今年上半年合併營收21.39億元，年增27.4%。稅後純益1.31億元，年增63.2%。每股稅後純益3.15元，獲利表現雙創史上同期新高佳績。

〈2024中堅潛力獎〉Taiwan BIC Award是由台灣董事學會與企業發展研究中心（CDRC），在連續三年發布外資精選台灣百強後，首次針對中型好公司設計的獎項，用以表彰在台灣經濟發展中扮演重要角色的中型企業。