E Ink 與比利時奢華品牌 Delvaux 合作推出巴黎時裝周限量手袋

全球電子紙領導廠商E Ink元太（8069）科技26日宣布與比利時奢華皮具品牌 Delvaux 展開合作，於巴黎時裝周推出限量手袋系列。結合傳統紡織品與創新技術，Helios系列將展示四款運用 E Ink Prism™ 3 技術的設計。

Delvaux 想像著重新定義奢華精品的可能性，受到 E Ink Prism 可變色電子紙的動態電子墨水技術啟發，運用其可程式編輯、低功耗、反射性顯示等特點，在過去兩年，E Ink 與 Delvaux 密切合作，努力突破技術的界限，最終創造出融合材料創新與皮革工藝的產品，並帶來獨特且個性化的消費者體驗。

元太科技董事長李政昊表示：「多年來，E Ink元太科技一直在探索如何將電子紙薄膜技術融入時尚生活中，我們很榮幸與奢華精品品牌 Delvaux 合作，開發出電子紙全新應用的可能性，將傳統皮革與E Ink Prism 可變色電子紙材料和諧地結合在一起，運用創新電子紙與傳統材質無縫融合，既尊重歷史又展望創新未來。」

「Delvaux的Helios系列將極致的傳統與極致創新結合在一起，這種承諾與合作促使E Ink與Delvaux都跨越了舒適圈，達成了歷史性的成就。」Delvaux 執行長 Jean-Marc Loubier 表示，「兩家公司自2022年1月起攜手合作超過兩年，我們在拉斯維加斯 CES 展覽中發現了 E Ink 的創新技術，可結合新材料、光線和色彩，經過2年多密集的研發合作，成功地電子紙的卓越技術與我們的皮革工藝融合，創造出適合日常使用的非凡手袋。」

E Ink 電子紙技術首次應用在奢華皮件市場將實現於 Delvaux 的Caprice和Pin系列，目前兩家公司正合作推動該系列的產品上市計劃。

Delvaux 成立於1829年，近兩個世紀以來憑藉其卓越的工藝技術與非凡的創作品質，一直處於奢華皮件領域的前沿。這家位於比利時布魯塞爾的行李箱製造商，曾在1908年預見到旅行革命的到來，並為女性皮革手袋「le Princesse」申請了全球首個專利，成為現代手袋的發明者。