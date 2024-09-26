鴻海 iPhone印度製造升級

供應鏈人士透露，鴻海（2317）旗下富士康正在評估10億美元（約新台幣320億元），在印度南部泰米爾那德邦（Tamil Nadu）設立智慧手機面板模組組裝工廠，主要針對蘋果iPhone產品相關業務。

若消息成真，將是鴻海在印度當地組裝iPhone之後，第一次朝向iPhone上游零組件發展，意味鴻海印度iPhone製造量能大躍進，擴大建立當地iPhone生態製造系統。

鴻海今年首度在印度生產iPhone 16 Pro與iPhone 16 Pro Max等高階機種。去年蘋果發表iPhone 15系列時，即首度在印度組裝當時最新的iPhone 15，但當時只有iPhone 15與iPhone 15 Plus等入門機種在印度生產，今年則是歷來第一次蘋果年度高階款新機上市即印度組裝，凸顯蘋果愈來愈重視印度智慧手機市場。

因此，鴻海也持續往手機上游零組件布局，印度成為旗下第二大iPhone製造基地，往上游零組件發展是必然趨勢。

根據印度經濟時報（The Economic Times）報導，鴻海相關布局計畫，將是台灣代工大廠在印度設立顯示器面板模組首例，儘管尚未有具體的時程表，但消息稱，鴻海期盼「盡快」設廠運作。

報導指出，鴻海的布局模式將帶動其他代工製造商，包括和碩、塔塔電子等都可使用鴻海產出的零組件，而不是從中國大陸進口組裝好的模組。

一名知情人士表示：「鴻海已經在ESR Oragadam工業與物流園區，選定一座面積約50萬平方英尺的現成廠房，該園區就鄰近他們在清奈的智慧手機組裝廠。」