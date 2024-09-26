聽新聞
0:00 / 0:00

鴻海 iPhone印度製造升級

經濟日報／ 編譯葉亭均、記者蕭君暉／台北報導

供應鏈人士透露，鴻海（2317）旗下富士康正在評估10億美元（約新台幣320億元），在印度南部泰米爾那德邦（Tamil Nadu）設立智慧手機面板模組組裝工廠，主要針對蘋果iPhone產品相關業務。

若消息成真，將是鴻海在印度當地組裝iPhone之後，第一次朝向iPhone上游零組件發展，意味鴻海印度iPhone製造量能大躍進，擴大建立當地iPhone生態製造系統。

鴻海今年首度在印度生產iPhone 16 Pro與iPhone 16 Pro Max等高階機種。去年蘋果發表iPhone 15系列時，即首度在印度組裝當時最新的iPhone 15，但當時只有iPhone 15與iPhone 15 Plus等入門機種在印度生產，今年則是歷來第一次蘋果年度高階款新機上市即印度組裝，凸顯蘋果愈來愈重視印度智慧手機市場。

因此，鴻海也持續往手機上游零組件布局，印度成為旗下第二大iPhone製造基地，往上游零組件發展是必然趨勢。

根據印度經濟時報（The Economic Times）報導，鴻海相關布局計畫，將是台灣代工大廠在印度設立顯示器面板模組首例，儘管尚未有具體的時程表，但消息稱，鴻海期盼「盡快」設廠運作。

報導指出，鴻海的布局模式將帶動其他代工製造商，包括和碩、塔塔電子等都可使用鴻海產出的零組件，而不是從中國大陸進口組裝好的模組。

一名知情人士表示：「鴻海已經在ESR Oragadam工業與物流園區，選定一座面積約50萬平方英尺的現成廠房，該園區就鄰近他們在清奈的智慧手機組裝廠。」

iPhone 印度 鴻海

延伸閱讀

鴻海攜手賓尼法利納聯合開發新款電動車Model D 下月將亮相

鴻海科技日 Model D新電動車將亮相

工作47.6天不吃喝才能買 印度仍掀iPhone16搶購潮

中華電信首次北、中、高三地同步舉辦iPhone 16新機首賣會！「百萬Hami Point寵果粉」抽獎活動起跑

相關新聞

微軟墨國布建AI 三年加碼416億建設基建 台鏈迎大單

微軟執行長納德拉24日表示，未來三年將額外投資墨西哥13億美元（約新台幣416億元），擴大當地AI基礎建設量能。微軟大手...

美PC出貨帶勁 帶旺宏碁 研調機構Canalys：今明兩年各增6%

研調機構Canalys最新報告顯示，2024年第2季美國的PC出貨量年增4%，其中宏碁年增近兩成，增長幅度居前五大品牌之...

科學園區上半年營收攀峰 國科會看好全年衝破4.5兆元 再創新高

國科會昨（25）日發布今年上半年三大科學園區營業額達2兆1,590億元、創新高，年增19.67%，主因受惠AI熱潮及國際...

台積電嘉科廠趕工 明年第3季裝機

台積電CoWoS先進封裝廠進駐嘉義科學園區於今年5月動工，但挖到疑似遺址，現依據文資法進行相關處理，外界關切該廠進展。國...

美PC需求復甦 台鏈沾光

據研調機構Canalys最新報告統計，第2季宏碁、聯想及惠普（HP）等筆電品牌廠，在美國市場的PC出貨量均較去年同期明顯...

台積電本季美元財測 可望達標

台積電股價昨（25）日重返千元，法人看好下半年旺季營運可望逐季創新高，即便9月業績恐因工作天數較8月少一天與蘋果新機備貨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。