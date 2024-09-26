聽新聞
0:00 / 0:00

全球人工智慧市場 爆發

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電

知名顧問業者貝恩公司（Bain）表示，全球AI相關產品市場正在爆發成長，每年將以40%至55%的速度擴張，預估2027年規模上看9,900億美元，並且預測2026年繪圖處理器（GPU）的需求，將增加到相當於300萬組輝達（NVIDIA）GB200晶片

貝恩也警告，需求飛快成長，以至於要執行這類服務的晶片等零組件供應鏈吃緊，加上地緣政治緊張局勢、銷售增加，可能引發半導體、PC和智慧手機短缺。

貝恩25日發表全球科技報告指出，包括AI相關服務與硬體在內的市場規模，將從去年的1,850億美元，每年以40%至55%的規模成長，2027年營收規模將達7,800億美元至9,900億美元。

貝恩表示，這波成長將由較大型的AI系統、以及訓練並運作AI系統的較大型資料中心帶動，預測2026年的GPU需求將增至相當於300萬組GB200晶片。

AI 晶片

延伸閱讀

三集瑞擬10月下旬上市 第3季AI應用占比上看2成

華為筆電「擎雲L540」主打中國IC 獲大量國企訂單

輝達邱麗孟：台灣生態系統非常強 AI應用要加速

美打紅鏈 凌陽邊緣 AI 產品搶手

相關新聞

微軟墨國布建AI 三年加碼416億建設基建 台鏈迎大單

微軟執行長納德拉24日表示，未來三年將額外投資墨西哥13億美元（約新台幣416億元），擴大當地AI基礎建設量能。微軟大手...

美PC出貨帶勁 帶旺宏碁 研調機構Canalys：今明兩年各增6%

研調機構Canalys最新報告顯示，2024年第2季美國的PC出貨量年增4%，其中宏碁年增近兩成，增長幅度居前五大品牌之...

科學園區上半年營收攀峰 國科會看好全年衝破4.5兆元 再創新高

國科會昨（25）日發布今年上半年三大科學園區營業額達2兆1,590億元、創新高，年增19.67%，主因受惠AI熱潮及國際...

台積電嘉科廠趕工 明年第3季裝機

台積電CoWoS先進封裝廠進駐嘉義科學園區於今年5月動工，但挖到疑似遺址，現依據文資法進行相關處理，外界關切該廠進展。國...

美PC需求復甦 台鏈沾光

據研調機構Canalys最新報告統計，第2季宏碁、聯想及惠普（HP）等筆電品牌廠，在美國市場的PC出貨量均較去年同期明顯...

台積電本季美元財測 可望達標

台積電股價昨（25）日重返千元，法人看好下半年旺季營運可望逐季創新高，即便9月業績恐因工作天數較8月少一天與蘋果新機備貨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。