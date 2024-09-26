全球人工智慧市場 爆發

知名顧問業者貝恩公司（Bain）表示，全球AI相關產品市場正在爆發成長，每年將以40%至55%的速度擴張，預估2027年規模上看9,900億美元，並且預測2026年繪圖處理器（GPU）的需求，將增加到相當於300萬組輝達（NVIDIA）GB200晶片。

貝恩也警告，需求飛快成長，以至於要執行這類服務的晶片等零組件供應鏈吃緊，加上地緣政治緊張局勢、銷售增加，可能引發半導體、PC和智慧手機短缺。

貝恩25日發表全球科技報告指出，包括AI相關服務與硬體在內的市場規模，將從去年的1,850億美元，每年以40%至55%的規模成長，2027年營收規模將達7,800億美元至9,900億美元。

貝恩表示，這波成長將由較大型的AI系統、以及訓練並運作AI系統的較大型資料中心帶動，預測2026年的GPU需求將增至相當於300萬組GB200晶片。