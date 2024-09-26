微軟墨國布建AI 緯穎享在地供貨優勢

微軟未來三年將加碼投資墨西哥13億美元（約新台幣416億元），擴大當地AI基礎建設量能，引爆新一波AI伺服器需求。微軟AI伺服器代工協力廠當中，鴻海、緯穎（6669）都在墨國擁有產能，享在地供貨優勢，有望吃到更多訂單。

其中，以鴻海在墨國的產能最大；緯穎也正積極擴增墨西哥廠產能，新產能已於上半年量產。除墨西哥產能外，緯穎董事長洪麗寗昨（25）日強調，緯穎今年製造產線已完成「去中化」，專注在台灣、馬來西亞、捷克與墨西哥等地擴建產能，美國總統大選的結果，也可能影響緯穎是否赴美設廠的評估。

洪麗寗昨日出席台灣女董事協會和安永聯合會計師事務舉辦的「2024剛柔並濟大未來論壇」，分享AI時代所面臨的挑戰，她表示，由於AI科技具敏感性，使地緣政治關係有點緊張，許多台廠為了貼近客戶或地緣政治因素，而展開全球化布局。

緯穎墨西哥廠位於華瑞茲市（Juarez），產能囊括前段的主機板製造，及後段的整機櫃組裝產線。考量分散風險與就近服務客戶，緯穎持續展開全球擴廠，墨西哥三廠上半年已進入量產。

鴻海是墨西哥最大ICT組裝廠，當地產能主要生產AI伺服器與汽車零組件等產品。

供應鏈人士表示，鴻海今年在墨西哥的瓜達拉哈拉市（Guadalajara）啟動新建工廠計畫，採用輝達（NVIDIA）的Omniverse軟體開發平台，建置全廠3D虛擬化工廠，以快速服務大客戶對AI伺服器的需求。鴻海旗下負責AI伺服器製造的工業富聯（FII），2月曾公告將斥資8.27億元，取得墨西哥12.75萬坪土地。